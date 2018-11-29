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Соседи
29.11.2018
Валерий Томилин
Эстонский миллионер подарит своим сотрудникам столько, что каждому хватит на квартиру

Бизнесмен решил сделать подарок «от чистого сердца».

Кристьян Раху продает свою энергетическую компанию Utilitas за 320 миллионов евро. Мультимиллионер решил выдать каждому из 260 сотрудников по 50 тысяч евро, сообщает delfi.ee.

По 50 тысяч получат даже те, кто недавно работает в фирме. При этом не важно, на какой должности человек – один из директоров или оператор колл-центра. Правда, после уплаты налогов сотрудники получат по 30 тысяч евро.

Этих денег хватит, чтобы купить небольшую квартиру-студию в Таллине, квартиру в 2–3 комнаты в Нарве или коттедж в пригороде. Миллионер решил, что эта сумма будет достаточной благодарностью работникам за труд. А на вопрос о том, зачем дарить 13 миллионов евро, он ответил: «Надеюсь, что от чистого сердца».

Utilitas предоставляет услуги отопления 170 тысячам домохозяйств Таллина. Раху останется руководителем компании, но больше не будет ей владеть. Покупают компанию австралийские бизнесмены из компании First State.

Что происходит в странах Балтии, Польше и Украине? Читайте в нашем спецпроекте «Соседи»

 
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