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Общество
29.11.2018
Коттеджи в элитном поселке закрытого типа под Минском. Фотофакт

Без отделки по 811 долларов за квадрат.

REALTY.TUT.BY заехал в один из таких поселков возле Минска, где на продажу выставили 14 коттеджей, подешевевших практически вдвое.

«Ясная поляна» изначально задумывался как поселок с элитной недвижимостью. Место под эти цели выбрано идеальное — всего в 12 километрах от Минска по асфальту через лес. Сам поселок спрятан среди сосен лесного массива между деревнями Глебковичи и Липовая колода, у истока реки Волма. Рядом — биологический заказник «Глебковка».

Всего в поселке построили 47 коттеджей 7 типов: от 245 до 345 метров квадратных. Не проданных осталось 14 коттеджей. Их легко определить по отсутствию забора — большинство заселенных домов уже отгородились от соседей.

Один из необходимых атрибутов элитного поселка — забор по периметру и охраняемый въезд. Попасть сюда можно лишь жителям «Ясной поляны» и их гостям по приглашению.

 
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