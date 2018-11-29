Выборы в Грузии: власть внезапно перехитрила оппозицию

Президентом страны, скорее всего, станет провластный кандидат – 66-летняя уроженка Франции Саломе Зурабишвили.

Хотя всего несколько дней назад большинство наблюдателей прогнозировали победу кандидату от оппозиционной коалиции – известному дипломату Григолу Вашадзе, который обещал вернуть грузинское гражданство экс-президенту Михаилу Саакашвили.

По итогам подсчета 98% бюллетеней, за Зурабишвили проголосовало около 60% избирателей, а за Вашадзе – лишь 40%.

Интересно, что в первом туре кандидаты шли практически ноздря в ноздрю, однако правящая партия «Грузинская мечта», чтобы поддержать своего кандидата, пошла на неоднозначный шаг: пообещала списать долги перед банками для 600 тысяч граждан страны. А учитывая, что на избирательные участки в Грузии традиционно приходит около миллиона избирателей, такой хитрый ход власти мог иметь решающее значение на выборах.

Отметим, что оппозиционные партии страны уже выступили с осуждением результатов выборов, а Михаил Саакашвили призвал грузин к акциям мирного неповиновения властям.