Один из главных банкиров России, примерявший «костюм Сталина», появился в образе джедая

Глава банка ВТБ выступил перед инвесторами форума «Россия зовет!» в образе Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн».

Андрей Костин, как следует из видеозаписи, приветствовал гостей, назвав их «рыцарями галактики ВТБ».

Фото РБК

Отметим, что в прошлом году топ-менеджер пришел на вечеринку этого инвестфорума в костюме Сталина. Позже пресс-службе банка пришлось пояснять, что это был вовсе не образ диктатора, а типичный костюм того времени.

Напомним, вне ролевых игр крупнейший банкир выглядит так:

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