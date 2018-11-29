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Экономика
29.11.2018
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Иосуб: «Верхи надеются, что стоит найти эти мифические точки роста, и экономика страны попрет»

Что может обеспечить рост белорусской экономики?

Сейчас отечественная экономика находится в ловушке медленного роста, и связано это с тем, что не решены институциональные и структурные проблемы, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

— Нет понятия неприкосновенности собственности, нет судебной защиты собственности, нет равенства различных форм собственности, при этом огромные ресурсы вбухиваются в поддержание на плаву фактически уже мертвых государственных предприятий.

Складывается впечатление, что на самом высоком уровне есть надежда, что можно, ничего не меняя, не исправляя существующие институциональные проблемы, найти эти мифические точки роста, вложить в них деньги, и экономика страны попрет как на дрожжах. Но это ошибочное мнение.

— Глава государства опять озвучил цифру в 100 миллиардов долларов ВВП, немного ранее был обозначен временной порог — 2025 год. Насколько это реально?

— В ближайшие годы это нереально. Для этого надо показывать темпы роста, сравнимые с китайским. По нынешним временам это больше 6% в год. Шансов у нас нет, прогнозы международных финансовых организаций и экспертов показывают, что экономика страны в среднесрочной перспективе может расти темпами, близкими к своему потенциалу.

Речь может идти о 2-2,5% в год в среднем или чуть больше при наличии более благоприятной внешней конъюнктуры. Даже если будет все неплохо, мы будем расти темпами ниже среднемировых.

Эти пресловутые 100 миллиардов долларов ВВП – очередной популистский лозунг, который в обозначенные сроки реализован не будет. Это напоминает лозунг с зарплатой по 500 долларов, который декларировался больше десяти лет назад.

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