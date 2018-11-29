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29.11.2018
Игорь Григорьев: «Я слишком люблю еду, чтобы ее игнорировать»

Музыкант, основатель журнала OM и один из самых ярких мужчин России делится своими «правилами жизни».

—  Поддерживать форму в моем возрасте непросто, — пишет Игорь Григорьев у себя в Facebook. —  Если бы мне не нужно было выходить на сцену, я бы на это дело плюнул. Я склонен к полноте. Если я перестану держать себя в ежовых рукавицах, то легко могу расползтись, что периодически со мной и происходит, когда вываливаюсь из режима.

Режим:

1. Я ем пять раз на дню. Бывает и чаще. Ем, что душе угодно. Никаких ограничений. Мясо, колбаса, кофе (много), сахар, сдоба, фастфуд (обожаю!) Я слишком люблю еду, чтобы ее игнорировать.

2. Я пью два литра воды в день. Поначалу мутило, через месяц прошло. Распился.

3. Я перестаю есть после 6 вечера и ложусь спать в 10. Если бы я ложился в полночь, то ужинал бы в 8. Не мучайте себя раньше, чем за 4 часа до сна.

4. Утром до завтрака я делаю сурью и планку. В спортзал давно не хожу. Когда-то я нарастил там мышцы и теперь поддерживаю их растяжкой.

5. По понедельникам либо пью кефир, либо голодаю на воде. Из-за этого ненавижу понедельники.

6. Два раза в год — в апреле и октябре я устраиваю себе жесткий двухнедельный детокс на тропических островах (там легче дается).

7. БАДы практически не употребляю, из суперфудов пью хлореллу с соком, выжатым шнековой (только!) выжималкой.

8. Я стараюсь спать 8 часов в сутки. Если не спится, пью снотворные. Если вы плохо спите, то изнашиваетесь — жиреете, дурнеете и стареете.

9. Я склонен к хандре, поэтому гоню от себя стресс и скверные мысли любыми подручными способами (могу пуститься во все тяжкие).

10. Я всегда думаю о том, что ем, пью, слушаю, смотрю, читаю, до чего дотрагиваюсь и с кем связываюсь. Всё, что вы впускаете в себя, становится вами. Избегайте некачественного. Иначе вы сами становитесь некачественными, незаметно для себя.

И да, я люблю вино (гомеопатию не признаю, бутылка в день — норма, начинаю с обеда), обожаю курить и с подозрением отношусь к веганам, зожникам и непьющим. Еще у меня много морщин, которыми дорожу, и в лицо не вмешиваюсь. И я совершенно перестал молодиться. Хоть день рождения и вычеркнул из календаря.

Игорь Григорьев: «Россия была бы такой же засранкой, как и Индия»

 
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