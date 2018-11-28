Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
Слова Путина о долларе напомнили про хит «Лицея»
Президент РФ, выступая на форуме «Россия зовет», заявил, что российская экономика адаптируется к сложностям, но этого недостаточно для повышения уровня жизни граждан.
Отвечая на вопрос про доллар, курс которого в после время растет по отношению к российскому рублю, Владимир Путин сказал: «У нас нет цели уходить от доллара. Это он уходит от нас». И добавил, что те, кто уводит доллар от России, «стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше».
Telegram-канал «ЪЪ» перефразировал отрывок из известного в 90-х хита группы «Лицей» про детство:
Куда уходит доллар,
В какие города?
И где найти нам средство
Чтоб вновь попасть туда?