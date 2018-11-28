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Общество
28.11.2018
TUT.BY
Замминистра информации: идентифицировать комментаторов можно и через соцсети, но отвечать будет владелец форума

Уже 1 декабря комментаторы на белорусских сайтах должны обязательно идентифицироваться: привязать номер телефона к своему аккаунту на форумах.

Однако в постановлении правительства говорится и об «иных данных и технических средствах, позволяющих идентифицировать личность пользователя». Значит ли это, что можно идентифицироваться через соцсети? И какие требования при регистрации сетевых изданий будут предъявляться их главным редакторам?

Павел Легкий. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Основной способ идентификации комментаторов на форумах, который предлагает государство, это СМС-идентификация. Но предусмотрена возможность проведения идентификации любым иным способом, который владелец интернет-ресурса либо главный редактор сочтет целесообразным. В том числе это подразумевает возможность идентификации через социальные сети или через электронную почту, — объясняет заместитель министра информации Павел Легкий.

— Но где гарантия, что аккаунт в соцсетях зарегистрирован на реального человека?

— Ответственность за идентификацию несет владелец интернет-ресурса или главный редактор. В случае возникновения конфликтной ситуации именно он обязан будет предоставить по соответствующему запросу необходимые данные о пользователе. И если эти данные не соответствуют действительности, то именно ему придется объясняться.

В том случае, если сетевое издание использует для форумов СМС-идентификацию, владелец или главный редактор снимают с себя ответственность за достоверность тех данных, которые они получили. Это способ, который продекларировало государство.

Если же будет выбран другой способ идентификации, например, пользователь зарегистрировался через соцсети, а потом выяснилось, что это фейковый аккаунт и человека такого нет, то, соответственно, к владельцу интернет-ресурса может быть предъявлено требование: расторгнуть пользовательское соглашение с комментатором — а главный редактор может получить предупреждение.

— То есть теоретически через соцсети идентифицировать комментаторов можно, но на практике так лучше не делать?

— Я не даю советов, пускай владельцы интернет-ресурсов и главные редакторы сами принимают решения. Но повторю: СМС-идентификация обезопасит от ответственности за то, что человек введет их в заблуждение и предоставит неверную информацию. Тем не менее никто не запрещает: хотите — через «Фейсбук» идентифицируйтесь, хотите — через «ВКонтакте».

Вообще, оскорбления или клевета, или, к примеру, распространение сведений, порочащих честь и достоинство, должны отсекаться на этапе премодерации комментариев. У тех ресурсов, у которых с этим порядок, проблем не должно возникнуть. Поводом для разбирательств может послужить обращение гражданина, который посчитал, что его оскорбили или же на форуме распространили недостоверные данные о нем.

— С 1 декабря по новому Закону «О СМИ» сетевые издания могут регистрироваться в качестве СМИ. Мининформ анонсировал изменения требований к главным редакторам. Сейчас это могут быть только люди с пятилетним стажем на руководящей должности в СМИ.

— Квалификационные требования при регистрации интернет-ресурсов будут достаточно демократичными. Министерство информации предложило следующий подход: главным редактором сетевого ресурса может стать человек, у которого есть высшее образование и стаж редакционной журналистской работы в СМИ, либо стаж работы в организациях, которые занимаются издательской деятельностью, либо деятельностью интернет-ресурсов, не менее 3 лет.

Условно говоря, главным редактором сетевого издания может быть любой человек, который три года проработал на интернет-ресурсе. Приблизительно такие же подходы мы предлагаем и для печатных изданий. Сейчас готовится постановление Министерства труда и социальной защиты, рассчитываем, что в ближайшее время оно будет принято.

 
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