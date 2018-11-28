Продолжение романа «Рассказ служанки»: «Источником стал тот самый мир, в котором мы живем»

Канадская писательница Маргарет Этвуд объявила, что в сентябре следующего года собирается выпустить продолжение своего всемирно известного романа-антиутопии.

Новая книга будет называться The Testaments.

Хотя «Рассказ служанки» был написан еще в 1985 году, особую актуальность он приобрел с приходом к власти в США Дональда Трампа, подчеркивают в издательстве Penguin, которое будет издавать книгу. «Служанки» из романа стали символом борьбы за права женщин и против женоненавистничества, сообщает ВВС.

Антиутопия Этвуд повествовала о событиях недалекого будущего, в котором многие женщины больше не могут иметь детей. А те, кто способен к деторождению, попадают в рабство к богатым семьям и вынуждены рожать им потомков.

Белая шляпа и красный плащ - униформа, которая должна была подчеркивать подчинённое положение служанок в Республике Гилеад, расположенной на современной территории США. Теперь в этой же униформе реальные женщины выходят на марши за свои права.

В новом романе повествование ведется от лица трех женщин.

Действие происходит через 15 лет после финальной сцены, в которой дверь фургона, в котором находится главная героиня Оффред, захлопывается, и ее увозят. А что с последует за этим - свобода, новые испытания и заточение или даже смерть - остается под вопросом.

«Дорогие читатели, все то, о чем вы спрашивали у меня про Гилеад и жизнь в нем, послужило для меня вдохновением и легло в основу нового романа, - признается писательница своим поклонникам. - Ну, или почти все. Другим источником стал тот самый мир, в котором мы живем вместе с вами».

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