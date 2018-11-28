Как «Папа-школа» меняет отцов

Уже 9 лет некоторые белорусские мужчины периодически собираются вместе не для того, чтобы посмотреть футбол или съездить на рыбалку, а чтобы совершенствоваться в роли новоиспеченных отцов.

Менеджер группы для молодых отцов «Папа-школа», руководитель направления по работе с подростками и молодежью организации «КЛУБ ЛЬВОВ» Михаил Шукайло рассказал о том, почему это становится модным.

Белорусские мужчины достаточно консервативны. Есть темы, на которые они не готовы общаться ни с друзьями, ни с родителями, ни даже с женой. Группы в Папа-школе дают возможность в безопасной, комфортной обстановке обсудить важные для них вопросы: интересоваться этим нормально и важно, такие же вопросы волнуют и других мужчин.

Как правило, молодые отцы проходят цикл занятий в 6-8 встреч, где обсуждают партнерские роды, как зарегистрировать ребенка, как решить тот или иной вопрос с партнершей или в воспитании детей и даже такие вещи, как интимная жизнь в период беременности. Делятся друг с другом опытом, учатся на чужих ошибках и успехах.

За годы работы папа-школы, ее посетило около 1 тысячи человек. Здесь готовят модераторов для работы групп в регионах. А в случае критической ситуации помогают обратиться к бесплатному семейному психотерапевту.

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