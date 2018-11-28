Звезда «И Бог создал женщину» обратилась к президенту Беларуси. «Салiдарнасць» изучила, к чему зарубежные актрисы призывают чужих президентов.

Текст обращения, с просьбой защитить бездомных животных, опубликован на сайте «Фонда Брижит Бардо», сообщает TUT.BY. Письмо отправлено на адрес Карла Маркса, 38, где работает Администрация президента.

Как отмечает Бриджит Бардо, животные (особенно те, кто живет на улице) страдают и умирают жестоким образом. Они «подвергаются жестокому обращению и погибают мучительной смертью. Они гибнут от отравленных приманок, их отстреливают, иногда в присутствии детей, по иррациональным и бесчеловечным приказам виновных должностных лиц и специальных служб».

По мнению актрисы и активистка движения за права животных, это очень ухудшает имидж Беларуси в Европе. Она призывает Александра Лукашенко передать деньги, которые расходуются на отлов животных, специальным приютам, а также использовать их для стерилизации зверей. А также выступает за немедленное принятие закона, предусматривающего строгие санкции за жестокое обращение с животными.

Для консультаций Брижит Бардо готова отправить в Минск представителя фонда: «Я восхищена фольклором и традициями вашей страны. Итак, будьте мужественным, не разочаруйте меня!».

Копии письма также были отправлены премьер-министру Сергею Румасу и председателю Палаты представителей Владимиру Андрейченко.

Отметим, что в последние годы открытые письма от западных знаменитых актрис регулярно получал президент России. Активистки были обеспокоены судьбами как людей, так и братьев наших меньших.

В 2013-м звезда «Девяти с половиной недель» Ким Бэсинджер в открытом письме просила Путина выпустить на волю 18 белух из Утришского центра изучения морских млекопитающих. До этого актрисе удалось добиться того, чтобы этих животных не отправили в аквариум в США.

В 2015-м американская актриса Памела Андерсон обратилась к Владимиру Путину с просьбой принять меры в отношении судна, которое перевозит мясо финвала — разновидности китов, которые находятся под угрозой исчезновения.

В 2017-м французская актриса Изабель Юппер выступила в поддержку Кирилла Серебренникова. Артистка выразила обеспокоенность судьбой опального театрала, призвав Путина посетить спектакли режиссера вместо того, чтобы проверять его на налоговые преступления.