ЕС — о казни двух белорусов: Бесчеловечно

На днях стало известно о казни двух осужденных по уголовному делу «черных риелторов» из Могилева: 31-летнего Семена Бережного и 36-летнего Игоря Гершанкова.

Применение смертной казни противоречит заявлениям Беларуси о готовности взаимодействовать по этому вопросу с международным сообществом, сообщает TUT.BY. Такое заявление сделал Евросоюз в ответ на новости о казни двух осужденных по делу «черных риелторов».

ЕС подытоживает, что в этом году в Беларуси были казнены четверо, а еще двое человек остаются в камере смертников.