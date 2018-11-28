Фото дня. «Крик» на месте убийства Немцова

Скульптура из арматуры по мотивам картины художника Эдварда Мунка появилась на месте убийства российского оппозиционного политика в Москве.

— Для своих работ я беру образы из массовой культуры, но придают им немного другой смысл. Мне кажется, что работа Мунка о боли и скорби очень удачно сюда вписалась, — рассказал художник Константин Бенькович, установивший арт-объект неподалеку от Кремля, сообщает Афиша Daily.