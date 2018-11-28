Жен дипломатов не будут включать в базу не занятых в экономике

А также учредителей предприятий и тех, кто состоит на диспансерном учете.

Об этом сообщила министр труда и соцзащиты пишут Витебские вести. Ирина Костевич отметила, что в развитие декрета № 3 приняты два постановления Совмина, в которые Минтруда внесло уточнения по категориям граждан, добавились новые.

Как уточняет издание, к примеру, сейчас учредителей предприятий, жен дипломатов и стоящих на диспансерном учете нельзя считать не занятыми в экономике. Кто подпадает под действие декрета № 3 и будет платить за жилищно-коммунальные услуги по полному тарифу, решают постоянно действующие комиссии в регионах.