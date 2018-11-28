Лукашенко наградил депутата, которая разрабатывала декрет о «тунеядцах»

Глава государства 27 ноября подписал указ о награждении депутата Палаты представителей Тамары Красовской медалью «За трудовые заслуги».

Красовская является председателем постоянной парламентской комиссии по труду и социальным вопросам.

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Красовская избрана в Палату представителей по Борисовскому сельскому округу, являлась управляющей делами Борисовского райисполкома. В Палате представителей Красовская отвечала за разработку Декрета №1 «О содействии занятости населения», который получил в народе ироничное название «декрет о тунеядцах».

– Чем мы накажем? Разве труд — это наказание? В декрете нет ни одной карающей меры. Все направлено только на содействие и повышение мотивации человека к легальному труду, — отмечала Красовская.