Оршанское райпо, передавшее в аренду «Евроопту» 30 магазинов, обанкротят

Задолженность госторговли в регионе составила более 6 млн рублей.

Один из трех магазинов «Евроопта» в Копыси

Экономический суд Витебской области возбудил производство об экономической несостоятельности (банкротстве) Оршанского райпо. Суд назначил предприятию защитный период до 14 декабря. После этого будет рассматриваться вопрос об открытии конкурсного производства, сообщает сайт «Народныя навіны Віцебска».

Сумма задолженности организации перед кредиторами составляет 6 133 000 рублей, его имущество оценивается в 6 419 000 рублей.

О банкротстве Оршанского райпо на официальном уровне заговорили в августе этого года, когда глава государства устроил разнос правительству.

— В сфере торговли не выполняется социальный стандарт по обеспеченности населения торговыми площадями. «Белкоопсоюз» планирует до конца года подать заявление в суд о банкротстве Оршанского райпо и его ликвидации, — заявила тогда глава Администрации президента Наталья Кочанова. И тогда же добавила, что «в районе ведется активная работа по открытию новых частных объектов розничной торговли».

О том, что это за активная работа, «Салідарнасць» сообщала ранее. Напомним вкратце о происходящих в торговле Оршанщины переменах.

В апреле этого года «Евроопт» сообщил об открытии в районе 33 магазинов, в арендованных у местного райпо торговых объектах.

— Таким образом, Оршанский район становится пионером в коренной трансформации сельской торговли в стране, — сообщала пресс-служба компании.

По словам операционного директора ООО «Евроторг» Владлена Атрошкина, компания ведет активные переговоры с «Белкоопсоюзом» по сотрудничеству и в других регионах страны.