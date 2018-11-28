В телеге сегодня. «Народ и правда верит, что в нем проблема, а не в Михалкове»

Автор Telegram-канала Небожена — об интервью режиссера Никиты Михалкова Юрию Дудю.

«…Не считаю Дудя хорошим журналистом, но кто бы еще у Никиты Сергеевича вот так в лоб напрямую спросил: вы не считаете, что ваши фильмы, на которые государство вам безвозмездно дало $ 45 млн, полное говно? И именно поэтому они провалились в прокате.

Он поначалу допустил такую возможность, но потом осекся: нет, мои фильмы гениальны. Просто они опередили свое время. Плюс — подгадила пятая колонна, жидобандеровцы и национал-предатели.

Понимаете, фильм этот — про Бога на войне, когда ты воюешь на своей земле, то земля помогает, комарик поможет, паучок там, травинка нашепчет что-то, снаряд очень вовремя застрянет в церковной люстре. Да и потом съемочная группа из 600 человек вообще не хотела расходиться после съемок, бунтовалась, плакала, хотела еще три фильма снять про паучка и комарика, которые помогают нашей доблестной красной армии бить фашиста.

Но народ увы, уже не тот, не оценил. Отравлен жидобандеровской пропагандой.

Люблю эту династию, не теряет сноровки. И главное: народ и правда верит, что он уже не тот, что в нем проблема, а не в Михалкове».

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