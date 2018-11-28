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Скандалы
28.11.2018
TUT.BY
Два главреда остаются обвиняемыми по «делу БЕЛТА», остальные заплатили штрафы

В среду было удовлетворено ходатайство еще одного редактора TUT.BY Анны Ермаченок о прекращении уголовного преследования на основании ст. 86 УК (Освобождение от уголовной ответственности с привлечением лица к административной ответственности).

Анна Ермаченок заплатила административный штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Теперь по «делу БЕЛТА» она проходит как свидетель. Подписка о невыезде отменена, запрет на выезд из страны снят. Накануне, во вторник, напомним, было прекращено уголовное преследование еще пяти сотрудников TUT.BY. Ранее административные штрафы заплатили еще несколько журналистов, проходящих по делу.

На данный момент, по информации TUT.BY, обвиняемыми по «делу БЕЛТА» остаются главный редактор портала Марина Золотова и главный редактор БелаПАН Ирина Левшина.

Марину Золотову обвиняют по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Ирина Левшина обвиняется по ч.2 349 статьи (Несанкционированный доступ к компьютерной информации), по которой было предъявлено обвинение и остальным фигурантам дела. Всего же по нему проходило 15 журналистов и редакторов.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель информагентства Татьяна Коровенкова, собкор «Немецкой волны» Павел Быковский и редактор интернет-сайта газеты «Белорусы и рынок» Алексей Жуков. Все они провели по несколько суток в изоляторе временного содержания на Окрестина. 27 августа большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы, США, а также международные правозащитные организации.

Об освещении «дела БЕЛТА». Заявление главреда TUT.BY Марины Золотовой

 
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