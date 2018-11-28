«Стал в позу обиженного». Член Совета Республики отказывается выполнять решение суда

Работник СПК «Агрокомбинат «Снов» подал жалобу в связи с отказом руководителя предприятия и члена Совета Республики Николая Радомана исполнять решение суда.

Скандальная история началась полгода назад, рассказал «Салідарнасці» правозащитник Сергей Говша.

Вячеслав Сырица работал в СПК «Агрокомбинат «Снов» на разных должностях от момента создания предприятия. В последние годы трудился водителем-экспедитором, развозил в магазины по стране продукцию СПК. За 46 лет работы при разных руководителях он считался одним из лучших работников, получил множество наград, премий, был избран членом правления СПК, ему было присвоено звание «почетный работник».

В апреле этого года Сырица испытал шок, когда на заседании правления ему неожиданно объявили, что он подвергнут дисциплинарному и материальному наказанию, лишен материальной помощи (надбавок, доплат и др.), звания «почетный работник» и выведен из состава правления.

Вячеслав Сырица – на переднем плане слева. Фото Сергея Говши

Накануне с Сырицей руководство на эту тему не общалось. Выяснилось, во время одной из поездок приборы показали временный перерасход топлива. Работник указывает, что автомобиль старый, могло случиться всякое. Но вместо того, чтобы расспросить его, Сырицу бездоказательно обвинили в краже 5 литров топлива.

Ошеломленный работник обратился за помощью к барановичским правозащитникам Сергею Говше и Александру Войтешику (правозащитный центр «Весна» и профсоюз РЭП).

В результате суд Несвижского района 8 августа постановил признать недействительными апрельские решения правления СПК «Агрокомбинат «Снов» в отношении Сырицы. Кроме того, с предприятия были взысканы премиальные выплаты за последующие месяцы.

Однако, руководитель СПК «Агрокомбинат «Снов» и член Совета Республики Николай Радаман до сих пор не желает выполнять решение суда, сказал «Салідарнасці» Сергей Говша.

Николай Радоман. Фото TUT.BY

Точнее – они были выполнены лишь частично. При этом гонения на водителя продолжаются. В ноябре в честь дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работникам СПК выдали денежные и продовольственные подарки – кроме Вячеслава Сырицы.

– Гэта страшэнная непавага да чалавека, які каля 47 гадоў адпрацаваў на прадпрыемстве. Мясцовы чыноўнік, як бачым, лічыць сябе генералам, якому закон не пісаны. Але ў яго была магчымасць на працягу 10 дзён абскардзіць рашэнне суда, – не абскардзіў, бо не было матываў абскарджваць. Свае памылкі спадар Радаман павінен выпраўляць, а не станавіцца ў позу абіжанага судом і множыць іх далей, – отметил правозащитник Сергей Говша.

26 ноября Вячеслав Сырица пожал жалобу председателю суда Несвижского района о неисполнении решения суда.

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