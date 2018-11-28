Источники: за историю с извинениями перед «городовым» уволен пресс-секретарь МВД

За имиджевый провал с видеоизвинением перед «Минским городовым» уволен пресс-секретарь МВД Георгий Евчар.

Как стало известно «Нашай Ніве», должности начальника управления информации и общественных связей МВД лишился Георгий Евчар.

Источники объяснили «Нашай Ніве», что Евчар снят за «вообще неудовлетворительную работу», но, мол, последней каплей стал его креатив с видео, на котором подросток извинялся перед скульптурой «Минского городового».

«Подросток реально существовал, но идея сделать из этого спектакль пришла именно пресс-секретарю. Это видео и последующие реакции разъярили министра Шуневича», — сообщили источники.

Сам Евчар в разговоре с «Нашай Ніве» сказал, что в настоящее время находится в отпуске, после выхода из которого будет ясно, продолжит ли он службу в МВД.

Сейчас его обязанности исполняет Виктор Новиков.

Начальником информационного управления Георгий Евчар пробыл чуть более полугода.

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