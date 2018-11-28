Поднимают цены на проезд в городском и пригородном транспорте в регионах

В регионах продолжают повышать цены на проезд в городском и пригородном транспорте. Стоимость талончиков увеличили транспортники Витебской и Гродненской областей, соответствующие решения обнародованы на национальном правовом портале.

Ранее стоимость проезда в городском и пригородном транспорте повысили в Минской области.

Стоимость проезда на обычных и скоростных маршрутах вырастет до 55 копеек (сейчас — 50 копеек), а при покупке у водителя — до 65 копеек (сейчас — 60 копеек).

Кроме того, выросла и стоимость проездных билетов многоразового пользования при осуществлении городских перевозок пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении.

К примеру, месячный проездной в городах с населением до 50 тысяч человек вырастет до 21,03 рубля (сейчас — 19,12 рубля), а декадный — до 7,37 рубля (сейчас — 6,7 рубля).

Кроме того, изменятся также предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки — как в Гродненской, так и в Витебской областях.

В регионах решение о повышении стоимости проезда на обычных и скоростных маршрутах в последний раз принимали в октябре прошлого года.

В Минске вопрос повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте рассмотрят на заседании Мингорисполкома.