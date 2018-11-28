Босс брестского «Динамо» раскрыл финансовый секрет клуба

Еще пару лет назад брестское «Динамо» влачило жалкое существование. Но внезапно футбольный клуб разбогател.

Брестчане подписали целый ряд крепких и недешевых по белорусским меркам игроков, в том числе легионеров, собираются построить стадион на 30 тысяч зрителей. А минувшим летом и вовсе произвели фурор, пригласив на должность председателя правления клуба Диего Марадону. Знаменитый аргентинец даже приехал в Брест и приветствовал местных почитателей футбола с «броневичка».

Фото Сергея Гапона

Спонсором, обеспечившим чудесное преображение «Динамо», сначала называли Поля Даэра из Объединенных Арабских Эмиратов. Но весной 2018-го пресс-служба брестчан сообщила, что этот загадочный персонаж уже не является владельцем акций клуба.

Реальным боссом ФК всё это время являлся бизнесмен Александр Зайцев, бывший помощник Виктора Лукашенко.

Фото Вадима Замировского, TUT.BY

Долгое время Зайцев держался в тени. Но сейчас дал большое интервью порталу TUT.BY.

По словам Зайцева, бюджет клуба в 2018 году составляет 5 миллионов долларов. По официальной версии, до трети этой суммы покрывается доходами от рекламы, отчислениями спонсоров, продажей билетов и атрибутики. Остальное – личные средства Зайцева, заработанные в других бизнесах. Шеф брестского «Динамо» уже 10 лет является резидентом ОАЭ и владеет там рядом компаний.

Стимулом для вложений стало то, что Зайцев с младых ногтей болел за брестское «Динамо»: «Когда несколько лет назад клуб мог стать банкротом и вылететь из высшей лиги чемпионата Беларуси, мне стало обидно за такое положение дел. Это была дань детству, если хотите».

Однако бизнесмен рассчитывает, что со временем его вложения окупятся: «Мировой футбольный рынок растет серьезными темпами, и Беларуси глупо оставаться вне этих процессов».

Следует отметить, что Зайцев в отличие от многих топ-менеджеров белорусского футбола говорит ярко, с шутками-прибаутками и потому достаточно интересен. Несколько цитат:

Какая бы ни пришла дурь в голову — всегда найдутся единомышленники. Даже в отношении белорусского футбола. (Улыбается.)

Мы продаем не футбол. Мы продаем сериал. Как бы ни выступал Брест, интерес к нему есть всегда. Многим людям, особенно нецелевой аудитории, интересен не столько футбол, сколько околофутбольные новости.

Марадона такой человек, что с ним всегда получится сериал. Причем латиноамериканский. Мы знали про непростой характер Диего. Его невозможно заставить работать системно. Ему, конечно, хотелось тренировать. Но я смотрел в ютьюбе его тренировки — это сплошная дискотека. В силу непредсказуемости характера Диего мы не знаем, когда продолжится и чем закончится наше сотрудничество. Вряд ли у него возникнет желание зимой приехать в Беларусь, но потом все возможно.

Александр Зайцев

По словам бизнесмена, Марадона обошелся клубу недорого. Но конкретная сумма названа не была, поскольку является коммерческой тайной.

Еще ряд высказываний Александра Зайцева:

Футбол — это длинный бизнес. Он выстроен как пирамида. В хорошем смысле этого слова. Отбить деньги можно, только когда повышаешь ставки.

БАТЭ летит на одном крыле. Основной источник дохода — это гонорары от выступления в еврокубках. Честь и хвала, что им столько лет это удается, но такая структура таит и ряд опасностей.

Стадион на 30 тысяч зрителей обойдется примерно в 60 млн евро. Нам не нужен стадион за 200 млн долларов. Если строишь для себя, не воруешь, то инвестиции за 10−12−15 лет окупятся. Не надо бояться этих цифр — и не такие задачи заваливали. (Смеется)

Те деньги, которые государство выделяет, клубами банально проедаются. Это вредно. Мозги тупеют.

Александр Зайцев

Надо менять закон о рекламе и об игорном бизнесе. Допускать в спорт беттинговые конторы. Там деньги, и они готовы платить. Пока что реклама тех же букмекерских контор на спортивных мероприятиях запрещена. Таких моментов много. У нас футбол как старая дева — правильная, но недалекая. Получается замкнутый круг: футбол нищий — потому что он нищий. А по уму надо полностью уходить от госфинансирования. Я догадываюсь, что от моих слов у большинства клубов полный памперс уже, но не тянешь требования по минимальному уровню стадиона — не играй в высшей лиге.

Нынешний сезон оказался для брестчан провальным: фактический хозяин клуба сам заявил, что ни одна из поставленных задач не выполнена. Тем интереснее будет посмотреть на работу над ошибками и её результаты в 2019-м.