Невзоров: Военно-морские бараны

Российский публицист отвечает на вопрос, была ли в окрестностях Керчи украинская провокация.

— Украина и Россия сыграли в морской бой. И основной вопрос — действительно ли украинцы сознательно провоцировали российских моряков. Полагаю, что несомненно — да, провоцировали, — размышляет на своей странице в Instagram российский публицист Александр Невзоров.

— Потому что весь интернет — очевидец того, с какой необъяснимой яростью, с каким психозом российский 56-метровый огромный боевой корабль атаковал маленького, пер*ючего, безобидного и увешанного шинами буксиришку. Полагаю, что все дело в названии этого буксира. Он называется «Яны Капу», что в переводе с крымско-татарского языка означает «новые ворота». А всем известно, как ведут себя бараны при виде новых ворот. И военно-морские бараны не исключение. Что собственно и произошло.