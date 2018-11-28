Почему белорусские власти молчат о конфликте в Керченском проливе?

Слишком велика для Минска цена вопроса, считают эксперты, пишут naviny.by.

Фото с сайта belarus.by

Почему держит паузу МИД? Почему Лукашенко, который в других ситуациях может использовать разговор с любой мелкой сошкой для острых комментариев глобального масштаба и любит подчеркивать, что близко к сердцу воспринимает разборки «славянских братьев», нынешней опасной стычке между этими самыми братьями пока предпочитает оценок не давать?

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Инцидент серьезный, пролилась кровь — в общем, «это не тот случай, когда можно отделаться общими призывами в духе «ребята, давайте жить дружно», отметил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров.

Да, несколько раз в ООН Минск занимал пророссийскую позицию, голосуя против украинских резолюций по Крыму. Но это было небольшой уступкой Москве, приемлемой пиаровской жертвой, считает собеседник, поскольку «все понимают цену ооновских резолюций — они по большому счету ни на что не влияют».

Если же белорусское руководство займет пророссийскую позицию в Азовском кризисе, то не только Киев обидится, но и «Запад сделает выводы, пересмотрит миротворческую роль Минска», подчеркнул Федоров.

Белорусские власти предпочитают промолчать, выждать паузу, пока как минимум не прояснится, в какую сторону дует ветер, какой оборот принимают события, считает эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

В целом же ситуация настолько взрывоопасна, что «даже нейтральный миролюбивый призыв к обеим сторонам может вызвать раздражение Кремля, поскольку формально Беларусь — военно-политическая союзница России», подчеркнул Карбалевич в комментарии для Naviny.by.

По его словам, Азовский кризис — «неприятная неожиданность для Минска», поскольку эти события «в какой-то степени подрывают Минские соглашения и статус Минска как центра урегулирования кризиса (на востоке Украины)».

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