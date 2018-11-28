Министр-весельчак Сазонов: «Деньги счастью не мешают»

Его называли министр-весельчак, в том числе и за фирменную широкую улыбку. Молодой, спортивный, наглый, амбициозный…

Бывший министр предпринимательства и инвестиций, дважды помощник президента Александр Сазонов ушел из власти больше 18 лет назад. Он немного удивился звонку, но запросто согласился на разговор…

Нет драйва – уходи!

– Александр Юрьевич, вы в последнее время должности меняете как перчатки. Любите перемены или от тоски бежите?

– Считаю, что могу позволить себе выбирать работу по определенным критериям. И отказываться от нее, если что-то не устраивает. Уже тот возраст, когда хочется заниматься тем, что нравится.

– И какие критерии при выборе работы для вас приоритетные?

– Главное, чтобы было четкое представление о том, чем предстоит заниматься. Второй критерий – иметь достаточную степень свободы. Предпочитаю еще на берегу договариваться о целях и задачах, но при этом всегда самому решать, как достичь наилучшего результата.

– А статус для вас важен?

– Вообще не имеет значения. Ну какая разница – генеральный или исполнительный директор, президент ассоциации? Мне кажется, могу себе позволить плюнуть на статус и просто заниматься интересным делом. Хочется иметь возможность доводить свою точку зрения до того, кто способен ее оценить, дискутировать. Может, это и нескромно, но идиотом себя никогда не считал. Я умею слушать, учиться, идти на компромисс, но при этом умею отстаивать свое мнение. И готов отвечать своим авторитетом за то, что делаю. А подписываться ради денег или статуса под чужими решениями – нет, не согласен.

Сергей Линг, Александр Сазонов, Александр Лукашенко

– Вы были заместителем директора «Президент-отеля», когда вам предложили возглавить гостиничный комплекс Управления делами президента. Но вы как-то быстро ушли…

– Когда я пришел, холдинга еще не было. Было решение о его создании, общее видение, каким должен быть. Я с удовольствием согласился занять должность замдиректора «Президент-отеля», чтобы заниматься именно созданием гостиничного холдинга. Хотя до этого отельным хозяйством плотно не занимался – моя работа была связана прежде всего с инвестиционной деятельностью. Холдинг был успешно создан, за первое полугодие его работы мы смогли даже показать некоторые результаты. Естественно, выполнили далеко не все показатели, но смешно ждать быстрого эффекта в такой сфере, как гостиничный бизнес.

На момент моего ухода холдинг в том виде, в котором существовал, показался мне неперспективным. Если уж совсем честно говорить, я поленился тратить свои усилия на то, чтобы убедить руководство в необходимости изменить некоторые ключевые принципы его работы. Когда тебя не хотят не то что услышать, но и вовсе слушать, считаю бессмысленным тратить время, силы и нервы на убеждения. КПД затраченной тобой энергии в этом случае априори будет равен нулю. Убедившись в этом единожды, лениво и глупо вновь повторять попытки, заведомо обреченные на провал. Стало неинтересно доказывать очевидное.

– Новую работу сразу нашли?

–Пару месяцев отдыхал от возвращения в государственную систему. Сейчас работаю исполнительным директором по наружной рекламе в Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси.

Я ведь давно ушел из сферы госуправления…

– Ну да, чуть больше 18 лет назад был подписан указ о вашей отставке с поста министра предпринимательства и инвестиций. Вы были совсем молодым, когда пришли во власть…

– Мне был 31 год. «Пацан! – говорили тогда обо мне. – Что он понимает!» Поэтому мне все время приходилось чему-то учиться. Не знаю, возраст – это недостаток или преимущество… Если недостаток, то он очень быстро проходит (смеется). Наверное, было бы неплохо вернуться в те годы, но уже с сегодняшними мозгами и житейским опытом…

– Вокруг вашей отставки было много слухов…

– Так я ведь ушел помощником президента – инспектором по городу Минску.

– Вас назначили как раз под парламентские выборы. И сразу после них вы ушли. В прессе писали: из-за того, что провалили выборы. Явка в Минске оказалась чрезвычайно низкой, президент был недоволен…

– А мы разве провалили выборы?.. Рекордно низкая явка – это же не провал. К тому же у нас свободное волеизъявление. Сколько пришло – столько пришло. Значит, такая политическая активность.

– Многие были удивлены вашим скоропалительным уходом.

– Наверное, я просто исчерпал себя на госслужбе. И, видимо, это была не совсем моя работа. Решил, что нужно заняться более конкретным делом, где можно видеть результат своей работы.

– Говорили, что Сазонов был помощником президента без должностных полномочий – якобы вы мало на что могли влиять…

– Сейчас я уже не очень помню те свои полномочия. Но, в принципе, они понятны. Помощник президента – проводник политики президента. Его основная функция – чтобы то, что задумано, с точностью исполнялось на местах. У нас же зачастую как бывает? Президент говорит, а чиновники чуть ли не саботируют. Или исполняют с точностью до наоборот. Помощник президента должен контролировать и не допускать таких моментов.

Я во власть пришел из бизнеса. При этом я не был связан с олигархией, и старался ликвидировать те недостатки, которые видел, исходя из своего практического опыта. Но когда ты задерживаешься на высокой должности, то через некоторое время начинаешь забывать, что реально происходит там, внизу. Оказывается, не все с водителями ездят. И не всем ГАИ делает определенные поблажки. Так что это полезно – вовремя спуститься на землю. Это нормально – посмотреть на жизнь с другого ракурса.

– Мне нравится эта мысль. Хотя не вы первый озвучиваете: мол, рад, что ушел из власти и теперь совершенно свободен.

– Нет, я совершенно в другом контексте об этом говорил. Мне довольно комфортно и интересно работалось, но я не такой человек, который считает целесообразным сидеть на должностях. Мне нужен драйв. И если ты не можешь генерировать новые идеи – займись чем-то другим, не занимай чужое кресло.

Я ушел в бизнес, совместно с российскими инвесторами из «Евросервиса» удалось реализовать в Беларуси ряд интересных проектов. Я мог выбирать и сами проекты, и механизмы их реализации – владельцы корпорации воспринимали все мои идеи. Все создавалось с нуля. Было создано два мясоперерабатывающих завода, игорный бизнес (но я в нем не сильно участвовал), были торговые дома по экспорту сахара. Мне нравилось работать в условиях реальной конкуренции. Я оказался вне проекта, потому что белорусские активы «Евросервиса» перешли к новым собственникам.

Не хочешь в тюрьму – не нарушай!

– Глава Администрации президента Наталья Кочанова недавно сказала, что вакантны несколько должностей помощников президента. Вы дважды входили в эту реку. Чего в вашей работе было больше – экономики или политики?

– Всего хватало. Но больше, наверное, контроля, решения кадровых вопросов.

– В ваше время помощников президента многие знали в лицо, они были публичными персонами. А сейчас не все даже назовут их фамилии…

– Наверное, это не от должности, а от человека зависит.

– Вам медийность помогала?

– Ужасно раздражала! Особенно на бытовом уровне. Но я все равно всегда что думал, то и говорил. Я ведь не поднимался по бюрократической карьерной лестнице, когда ступенька за ступенькой, начиная от мелкого чиновника. У меня за плечами не было партийной школы, я не знал каких-то неписаных правил поведения чиновника. В моем случае опыт приходил вместе с должностью.

– Косячили много?

– Конечно, ошибки были. Стратегических не вижу, а тактические наверняка имелись. Хотя… Смотря как оценивать. Ошибка – это то, что наносит экономический ущерб. Наверное, иногда выбирал не самые эффективные пути. Но можно было или не делать ничего, или выбирать компромиссный вариант. Я искал компромиссы. Потому что в душе всегда был бизнесменом, а не чиновником до мозга костей.

– Вы часто говорили о конкурентной среде и всегда выступали адвокатом частного бизнеса. А как оцениваете то, что происходит в этой сфере сейчас?

– Считаю, что не бывает только белого или черного. Есть и другие цвета. По образованию я военный химик. И отлично знаю, что и в химии, и в экономике работают примерно одни и те же законы. Рыночные механизмы работают при наличии конкурентной среды. Иначе происходит еще большая монополизация. Но это не вина монополистов, у них цель – заработать больше. Не виноват заяц, что морковку ест с огорода, это хозяин огорода забор плохой поставил! В тот период, когда была гиперинфляция, почти полное отсутствие правового поля и правил игры, мы делали фактически невозможное.

Кстати, сейчас 1990-е годы так расписали, что можно подумать, будто мы в бронежилетах ходили!

– Недавно правительство презентовало прекрасно сформулированную стратегию о развитии бизнеса. Но в то же время за этот год с десяток известных бизнесменов отправили «на каникулы» в СИЗО. Вы это приветствуете?

– Вор должен сидеть в тюрьме. Не вор – не должен.

Надо ли сажать за мельчайшие правонарушения? Наверное, нет. Но определить эту грань – не компетентен.

– У вас был страх оказаться в тюрьме?

– Нет. Мне повезло родиться в правильной семье. У меня папа еще при Советском Союзе долгие годы был начальником отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Минска, брат – заместителем начальника ОБЭП Беларуси. Поэтому я всегда прекрасно понимал, что воровать – это плохо. И что не надо заниматься, как говорил в свое время вице-премьер Валерий Кокорев, «мышковатыми схемами».

Я могу понять тех, кто работает, не нарушая закон, но на грани фола, если это вопрос питания, существования, содержания семьи. Но сам всегда выбираю законные способы зарабатывания денег. Не хочешь сидеть – не нарушай. Это здравый смысл.

Уходя – уходи!

– У вас много фотографий с Александром Лукашенко. Смотрю, даже в новом кабинете висят…

– Из прошлого слов не выбросишь. Я с удовольствием вспоминаю эти годы.

– Лукашенко в свое время называл вас рыночником, как и сегодня команду Румаса. У вас не возникают мысли о возвращении во власть?

–Врать не буду, что совсем об этом не размышляю. Только в несколько ином контексте. Например, если читаю о том, что делается, например, в антимонопольной сфере, рекламной, думаю: я так же поступал бы. В таком контексте – да. А вернуться… Наверное, все-таки нет…

– А в депутаты?

– В свое время хотел. И даже выдвигался по какому-то округу. Но в первом туре не выиграл, а борьбу продолжать не стал.

– А сейчас?

– А мотивы какие? Зачем мне это? Если хочешь что-то менять на государственном уровне, зачем было уходить из власти?

– Вы сейчас окунулись в рекламу. Недавно был скандал, когда запретили рекламу symbol.by с известными белорусами. На ваш взгляд, почему эта реклама так испугала чиновников? Неужели Некляев или Герасименя на плакате представляют угрозу национальной безопасности?

–Даже не знаю, что сказать. Возможно, какой-то чиновник испугался, и кому-то его страх передался. Не готов конкретно говорить. Но меня в Минске многое удивляет, если откровенно говорить. Например, как применяют законодательство, регулирующее рекламу. В Комитете архитектуры Минска считают, что сейчас в столице слишком много рекламы. Но при этом никто внятно не может озвучить цифры, сказать, сколько ее, сколько от нее поступает денег в бюджет, а именно это определяет, сколько рекламы должно быть! Такие подходы прописаны в документах, принятых правительством, Мингорсоветом, но все исполняется криво.

Брать не до головы, а метром ниже

– В приоритетах у вас работа или семья?

– Теоретически – семья, но по жизни получалось, что работа. Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. Но на практике как нырнешь в какую-то тему, начинаешь переживать... Хотя умом вроде бы понимаешь, что все надо брать не до головы, а метром ниже, чтобы не в ущерб личному времени…

– Вы верите в удачу или в судьбу?

– Наверное, в каких-то вещах мне точно везло. Например, когда работал с отравляющими веществами в Шиханах – филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Здесь разрабатывали химическое оружие и, как утверждает британская пресса, создали «Новичок», которым травили Скрипалей. Я там траванулся летальным отравляющим веществом, в реанимации лежал, хорошо, что не получил смертельную дозу. Наверное, повезло…

– В Беларуси было несколько странных случаев, связанных с непонятными отравлениями политиков. Как думаете, это тоже дело рук спецслужб?

– У нас никогда не было производства боевых отравляющих веществ, не существует даже лабораторий, которые хотя бы отдаленно занимались разработками подобных веществ.

– Покойный министр сельского хозяйства Василий Леонов в свое время рассказывал, как в СИЗО после чаепития со следователем внезапно перестал ориентироваться во времени и пространстве…

– Определить отравляющие вещества можно только при помощи анализов, и то, если они быстро делаются, потому что у ряда из них высокий метаболизм.

Но я не понимаю, зачем нужны спецоперации по отравлению белорусских политиков. Мне кажется, игра не стоит свеч… Если уж на то пошло, то есть более безобидные способы дискредитации.

Не все покупается и продается

– Качество вашей жизни зависит от количества финансов? Или вы умеете быть счастливым без денег?

– Счастливым – умею и без денег. Но нужно ведь, чтобы были счастливы и те, кто находится с тобой рядом, – жена, дети, внуки, родители. Поэтому я стараюсь много работать. Не делаю из денег культа, но… Деньги счастью не мешают.

Я живу не от зарплаты до зарплаты, но на зарплату. И если пару-тройку месяцев вдруг ее не будет, не побегу в ночлежку за бесплатным питанием.

– В 1996 году в вашем кабинете арестовали бизнесмена Александра Саманкова. Он якобы пытался дать вам взятку в 100 тысяч долларов и в качестве предоплаты принес 15 тысяч. В газетах писали, что вы знали о готовящейся провокации и сообщили об этом в КГБ. Вы никогда не комментировали этот инцидент…

– Это неприятная история... Но тогда я счел возможным поступить именно так. Ну нет у меня нужды и не так я воспитан, чтобы брать взятки!

Я все-таки офицер, пусть и в запасе. И какие-то понятия о том, что такое честь, у меня есть. Да, я до сих пор считаю, что не все покупается и не все продается.

– Вам принесли 100 тысяч долларов. А сегодня, как сообщают силовики, чиновникам несут по полмиллиона долларов…

– Инфляция! (Смеется.)

– Я немного о другом. Много примеров, когда в тюрьму надолго отправляют и за гораздо меньшие суммы, и все равно ведь берут! Можете объяснить почему?

–А в Китае вообще высшая мера за взятки. И тоже берут!

Я не вижу смысла в таком риске, и мне трудно понять логику тех, кто берет взятку. Не хватает денег? Идите в бизнес, зарабатывайте! Мне в свое время не хватало на джинсы – я пошел в предпринимательство.

– А почему не создали свой бизнес? Ведь наверняка были и возможности, и ресурс…

– Пробовал. В 2000-х. В сфере быстрого питания. Не получилось того эффекта, на который рассчитывал. Стартового капитала не было. А для того, чтобы получить успешный бизнес, нужно нанять грамотный, профессиональный менеджмент, вложиться в технологии и оборудование, отладить сбыт и т.д. А затем не только наблюдать, как все работает, но и постоянно что-то корректировать и контролировать. Без профессиональной команды мне не только лень, но и не по силам было заниматься всем этим. Для меня оказалось проще и эффективнее быть в топ-менеджменте, зарабатывать и заниматься тем, что нравится.

На дискотеку – вместе с женой

– Вы так откровенно про свою лень говорите…

– Я в нашем разговоре вкладываю в это понятие не чистую обломовщину, а наличие или отсутствие мотивации. Видишь ли ты смысл прилагать определенное количество усилий для достижения определенного эффекта. В этом смысле лень – двигатель прогресса. Если бы не лень, до сих пор экскаваторов не было бы, лопатами копали бы. И говорю я о лени именно в контексте эффективности затраченных усилий. Работа ради процесса никому не нужна, нужен ее конкретный результат.

– Вы еще в бытность министром говорили, что любите получать удовольствие от жизни…

– Удовольствия – они ведь разные. Мне нравилось, например, пахать в спортзале – я там с 4-го класса. К окончанию школы стал кандидатом в мастера спорта СССР по штанге. В зрелом возрасте было интересно выполнить норматив мастера спорта по пауэрлифтингу, пусть и неофициально.

– До сих пор штангой увлекаетесь?

– Уже здоровье не то. Да и опять же – лень… Лень пахать просто так, с детства привык тренироваться на результат, на победу. Штанга в этом смысле позволяет чуть ли не ежедневно добиваться маленьких побед – над собой, над своими вчерашними результатами. Я получал удовольствие от тренировок, когда пахал именно на результат. По-другому мне неинтересно. Но вот от кабаков у меня кайфа не было.

– Был период, когда вы пили?

– Я могу иногда выпить, кое-что и люблю. Но водку не пью. Невкусно. Бывали случаи, когда хотелось побухать, чтобы снять какие-то житейские стрессы, но для меня это точно не система. К тому же спорт и алкоголь – несовместимы. Я в баню люблю ходить – тоже с детства приучен.

Люблю приятно провести время с друзьями, искренне поговорить, обсудить что-то.

Кстати, мне в этом смысле повезло. Я, когда ушел с должностей, почти не растерял друзей. Хотя мне когда-то один из высоких чиновников говорил: мол, уйдешь – сразу увидишь, как от тебя все отвернутся. Но меня сия чаша миновала. Друзья остались со мной. Хотя сопутствующий должности круг общения отвалился.

С кумой Анжеликой

– Вы частенько в соцсетях выкладываете много фотографий с красивыми женщинами. Как жена на это реагирует?

– Мы одноклассники, вместе с 8-го класса. Как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы. Конечно, всякое бывало – и ругались, и обижались. Но у меня никогда не было каких-то кулуарных связей или знакомств – жена всегда знала, с кем я дружу и общаюсь. У нас общие друзья, и круг общения общий.

В свое время друзья даже ревновали меня к ней. Был период, когда мне было интересно походить по дискотекам, барам, широким дружеским компаниям, – это было уже после госслужбы. И я везде брал с собой Марину. Друзья даже спрашивали: снова жену притащишь? Поэтому в этом смысле у нас никогда не было проблем. Нам интересно вместе.

– Чем занимается ваша супруга?

– Внуком, хозяйством, домом, теплицами. Она химик по профессии, но работу по специальности сейчас найти сложно.

– А где у вас дом, кстати?

– В Боровлянах. В интернете есть фото.

– Когда в соцсетях появились ваши фотографии с охотничьими трофеями, защитники животных заклеймили вас позором, называли убийцей…

– Приобщившись к охоте, я изучал вопросы развития популяций. И я не считаю, что охота наносит некий вред, и не понимаю, почему охотников сейчас стыдят. Вопрос – как охотиться. Вред наносит браконьерство. Браконьерства я и сам не люблю, и браконьеры – это не охотники.

– Чем ваш сын занимается?

– Работает в модной сфере IT-технологий. Хотя заканчивал факультет менеджмента. Закончил курсы, подтянул английский язык. Всего достиг сам, и я им горжусь. Сыну Алексею – 34 года, а внуку Саше – 7 лет, в этом году пошел в первый класс.

– Правда, что певица Анжелика Агурбаш крестила вашего Алексея?

– Наоборот, это я крестный у ее старшего сына Никиты.

– Александр Юрьевич, вам всего 55. О старости задумывались?

– Честно говоря, не сильно… В принципе, а что тут думать? Надо просто жить, как хочется. Заниматься интересным делом, видеть результат своей работы. Тогда и старость будет в радость. Но мне, кажется, еще рановато подводить итоги…

Из личного дела

Александру Сазонову 55 лет.

Он окончил Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты. Работал мастером, главным технологом цеха по производству химпродукции военного назначения Вольского филиала Государственного союзного НИИ органической химии и технологии. Затем трудился на Крымском производственном объединении «Химпром», Минском электромеханическом заводе, производственно-коммерческом концерне «Немига».

До 1994 года был генеральным директором ООО «СА-НОВ», которое занималось бизнесом по производству и реализации безалкогольных напитков, поставкой и продажей пищевых добавок.

В 1994 году назначен помощником президента Республики Беларусь, в июле 1996-го – министром предпринимательства и инвестиций.