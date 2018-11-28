Массовая гибель дельфинов в Новой Зеландии: «У них стояли слезы в глазах»

«Это была самая ужасная ночь за всю мою жизнь», – так Лиз Карлсон вспоминает часы, когда нашла 145 дельфинов, которые выбросились на берег и погибли на отдаленном пляже в Новой Зеландии.

Трэвел-блогер из США с другом совершали пятидневный пеший поход по острову Стьюарт, когда наткнулись на трагическую сцену. Живописный при прочих обстоятельствах, длинный, песчаный и совершенно безлюдный пляж, стал сценой, на которой развернулась отчаянная борьба за жизнь.

Две стаи, почти 150 черных дельфинов, оказались на мелководье во время отлива и бились в агонии в мягких волнах прибоя.

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– Это не укладывалось у меня в голове, - рассказала она Би-би-си. - Мы пришли на пляж ближе к закату и увидели что-то необычное на отмели.

«Когда мы поняли, что это дельфины, мы побросали все вещи и кинулись к воде».

В прошлом Лиз уже приходилось видеть дельфинов в их естественной среде, но, по ее словам, подготовиться к подобному зрелищу совершенно невозможно, настолько ужасающа эта картина.

«Хуже всего была беспомощность»

Друзья попытались как-то помочь джельфинам, толкая их обратно на глубину. «Но быстро понимаешь, что ничего не можешь поделать. Они слишком большие», - говорит Лиз.

– Осознание собственной беспомощности - это самое худшее, - рассказала она. - Они кричат друг другу, они разговаривают, издают щелчки, и нет никакой возможности помочь им.

Видя, что их собственные усилия бесплодны, они в отчаянии начали искать другие способы помочь животным.

Остров Стьюарт находится к югу от Южного острова Новой Зеландии, а пляж, где они оказались, - еще более заброшенное место.

Пара уже два дня не встречала никаких других туристов, но знала, что примерно в 15 километрах от них находилась хижина, принадлежащая местному природоохранному ведомству.

Сотовой связи в тех местах нет, но была надежда, что в сторожке окажется работающая радиостанция, и друг Лиз по имени Джулиан Риполл поспешил туда.

«Это разрывало мне сердце»

30-летняя Лиз осталась в полном одиночестве на огромном пляже среди десятков умирающих дельфинов.

– Я никогда не забуду их крики, как они смотрели на меня, когда я сидела рядом с ними в воде. Они отчаянно пытались плыть, но их вес лишь еще больше затягивал их в песок, - написала она в «Инстаграме». - Это разрывало мне сердце.

Она заметила совсем маленького дельфиненка и попыталась вернуть его в в море. Взрослых дельфинов было вообще невозможно сдвинуть с места, а маленького ей удалось перетащить.

– Я потратила все силы, чтобы вернуть его в воду, но он снова и снова выбрасывался на песок, - рассказала Лиз Би-би-си. - После того, как Джулиан ушел, я просто сидела там с этим дельфиненком.

«Ты чувствуешь страх в этих животных, они смотрят на тебя. Они наблюдают, и у них глаза совсем как у людей».

Следующие несколько часов ей не оставалось ничего другого, как только сидеть и ждать.

– Я знала, что рано или поздно они все равно погибнут, - написала Лиз в «Инстаграме». - Я стояла в песке по колено, кричала от отчаяния и ревела, совершенно одна, под крики десятков умирающих дельфинов у меня за спиной.

«В глазах стояли слезы»

Несколько часов спустя Джулиан вернулся с группой егерей. Они смогли оценить ситуацию, однако сгущалась ночь и становилось понятно, что поделать уже ничего нельзя.

В то время большинство дельфинов еще были в воде, к тому же был прилив. Лиз и Джулиан вернулись к месту своей стоянки в надежде, что, возможно, за ночь две стаи смогут сами вернуться в океан.

Однако наутро Джулиана и Лиз ждала еще более душерзадирающая картина.

Был отлив, и дельфины лежали в сухом песке. Одни уже умерли, другие - лежали на пляже, заживо испекаясь под палящим солнцем.

– У них в глазах были слезы, - говорит Лиз. - Они как будто плакали и издавали печальные звуки.

Было ясно, что животных уже не спасти.

Чтобы перетащить одного дельфина, требуется по меньшей мере пять человек, а этот пляж, как и остров вообще, настолько отдаленный, что не было ни малейшей надежды на то, чтобы успеть привести подмогу. На всем острове живет лишь несколько сот человек.

Егеря были вынуждены принять решение, которое сами они назвали мучительно тяжелым: усыпить оставшихся животных.

Единственной альтернативой было дать им умирать медленной и мучительной смертью следующие несколько дней.

В департаменте охраны природы Новой Зеландии заявили, что оставят тела животных лежать на пляже, чтобы природа сама о них позаботилась.

По словам экологов, причины, оп которым киты и дельфины выбрасываются на берег, доподлинно неясны. Подобные случаи происходят довольно часто, однако в основном это касается отдельных особей. Массовые же «самоубийства» морских млекопитающих - вещь достаточно редкая.

Возможно, стая дельфинов могла потерять ориентацию из-за слишком пологого склона берега, или же животные были нездоровы.

Среди других причин может быть слишком быстрый отлив, преследование хищниками или погодные аномалии.

Кроме того, черные дельфины - очень социальны, поэтому, когда один из них сбивается с пути и оказывается на мели, остальные могут двинуться за ним, чтобы попытаться оказать ему помощь, объяснили в Департаменте охраны природы.