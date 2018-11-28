Как продвигать свой бренд нижнего белья. Мастер-класс от полуголой Рианны

Так барбадосская дива объявила своим подписчикам в Instagram о скидках на продукцию бельевой марки Savage x Fenty.

Отметим, что певица активно самостоятельно рекламирует свой бренд. Недавно вышли видеотизеры, где Рири в большом бокале позирует в кружевном комплекте нижнего белья и перчатках зеленого оттенка.

Ранее перфомансом новой коллекции закрылась Неделя моды в Нью-Йорке. Показ назвали провокационным и эпатажным – в стиле собственницы бренда.