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Экономика
28.11.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
До 45% − как растут цены на продукты в белорусских магазинах

Какие продукты дорожают быстрей?

Цены на продовольственные товары в октябре 2018 года к тому же месяцу годом ранее, по данным Белстата, выросли на 4,4%. Завтра твоей страны изучило, как за это время изменились цены на различные продукты.

Из мясной продукции больше всего за последний год подорожала ветчина и свинина с костями – на 16%. Меньшими темпами увеличивались цены на колбасы и сосиски — на 5-9%. В среднем мясные продукты подорожали на 10%, а рыбные — на 6%. Зато икра лосося за это время стала на 5% дешевле.

Молочные продукты в среднем подорожали на 8%. Больше всего выросли цены на кефир — на 11% — и плавленый сыр — на 17%. Меньше всего — твердые сыры, всего на 2%.

На 3% подешевело растительное масло, и аж на 8% — сахар.

Крупы в среднем стали дороже на 5%. Только гречка подешевела на треть. Зато на 15% подорожали каши для детского питания. Примерно на 10% выросли цены на макароны.

На покупку алкоголя теперь уходит в среднем на 7% больше. А на безалкогольные напитки и соки — на 13%.

Упали цены на бананы, апельсины и мандарины. Огурцы, помидоры и чеснок стали дешевле больше чем на четверть, а яблоки – на 44%.

Продолжение обзора читайте здесь

 
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