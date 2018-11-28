Как немецкое правосудие наказало спекулянта с бомбой

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Невзоров: Военно-морские бараны
«Мы читаем жуткие вещи». Как с 1 декабря будут комментировать статьи на белорусских сайтах
Массовая гибель дельфинов в Новой Зеландии: «У них стояли слезы в глазах»
До 45% − как растут цены на продукты в белорусских магазинах
Российский пропагандист Брилев признал обвинение в британском гражданстве
Конфликт витеблян с бойцами ОМОН закончился приговором суда
Кудрин заявил, что российская экономика попала в «застойную яму»
Шорец на церемонии утверждения нового мэра Минска. Фотофакт
Зарплаты в супермаркетах Литвы: от 700 евро и выше
Бывшее руководство СПТУ в Могилеве отправится в колонию усиленного режима за избиение подростков
В Минск из Киева вернули почти 50 россиян, которые летели «Белавиа». Их не пропустили украинцы
В каком районе Беларуси самые низкие зарплаты
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Врач-уролог о пациентах: «Ничего не беспокоит, а опухоль с кулак»
Пошли на самотаран. Что случилось в Керченском проливе
«Надо еб…шить их. Медведев уже в панике орет». Опубликованы переговоры россиян в Керченском проливе
Карягин: из-за хамства губернатора Шапиро Минская область потеряла 500 инвесторов
ЕАЭС: хроника одного союза с тяжелой судьбой

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Советские человеки побывали на Луне еще в светлом расстрельном 1938-м»
«Как в городе, куда стали тысячами ехать литовцы, может не быть меню на литовском языке?»
Пять фактов о мэре Минска Андрее Шорце. Теперь уже бывшем
«Царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров»
«Идиотам в нашей студии не место». В «прямом эфире» российского ТВ запахло кровью
Урач патлумачыў, чаму не робіць прышчэпкі ад грыпу сваім дзецям
Страна для жизни, в которой что-то пошло не так
Как Лукашенко решает проблемы в строительстве с помощью «пленумов ЦК»
Почобут: «Лукашенко ведет борьбу с тенью»
Как митрополит Павел не дает нам скучать: 10 ярких цитат
Давыдов: «Власть уверила себя, что способна объявить успехом и победой любой позор и подлость»
Медицина с комфортом в белорусских клиниках. Правда, не для местных такое счастье
О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит первый в мире отель под землей с номерами 500 долларов за ночь
«Сразу прям «хочется» рожать. Как выглядит приемная роддома в Молодечно
Малоизвестные фото Голодомора в Украине 1932-1933 годов
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
28.11.2018
Михаил Брошин
Как немецкое правосудие наказало спекулянта с бомбой

Сергей Венергольд рассчитывал заработать на взрыве автобуса дортмундской «Боруссии» сотни тысяч евро, а получил 14 лет тюрьмы.

Фото Reuters

Эта громкая во всех смыслах история началась 11 апреля 2017 года. Футболисты дортмундской «Боруссии» направлялись на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако». Однако их планы едва не скорректировал взрыв по дороге…

Осколками были ранены испанский легионер немецкого клуба Марк Бартра и местный полицейский. Матч перенесли на сутки.

На месте преступления была найдена записка, в которой ответственность за происшедшее брали на себя террористы так называемого «Исламского государства». Но на этот раз ИГ оказалось ни при чем.

Взрыв устроил Сергей Венергольд. Биография этого человека довольно любопытна. В 13-летнем возрасте он вместе с родителями эмигрировал из России в Германию. С тех пор успел послужить в бундесвере, выучиться на электрика и, как сообщает DeutcheWelle, стать вполне успешным специалистом.

Венергольд зарабатывал на ТЭЦ в Тюбингене более 3,5 тысяч евро, но в какой-то момент этого ему стало недостаточно. Молодой человек задумал необычную аферу. Электрик решил взорвать автобус дортмундской «Боруссии», чтобы заработать на падении акций клуба.

Бомбист-аферист взял кредит на 78 тысяч евро и купил деривативы – своего рода биржевые пари на то, что цена акций «Боруссии» упадёт.

В ночь на 11 апреля Венергольд заложил самодельные взрывные устройства по маршруту следования автобуса. В нужный момент он привел бомбы в действие.

Если бы схема Венергольда сработала, он разбогател бы, по разным оценкам, на сумму от 500 тысяч до 4 миллионов евро. Однако для этого многие футболисты «Боруссии» должны были погибнуть или получить тяжелые ранения.

К счастью, диверсант оказался дилетантом. Взрывы не привели к трагическим последствиям и, как следствие, обвалу курса акций. В результате Венергольд заработал менее 6 тысяч евро.

Вычислить преступника также оказалось несложно. По одним сведениям, наводку следствию дал австрийский болельщик «Боруссии», сообщивший о подозрительной сделке, по другим – банк, через который Венергольд покупал деривативы, проинформировал надзорные органы о внезапном всплеске спроса на ценные бумаги, обычно торгующиеся не слишком активно. Вскоре после задержания электрик-подрывник сознался в содеянном.

Судья (не футбольный) охарактеризовал Венергольда, как человека страдающего нарциссизмом. Прокурор требовал приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Адвокат настаивал на тюремном сроке менее 10 лет, упирая на то, что его клиент не собирался никого убивать и калечить. «Я глубоко сожалею о том, что совершил», – каялся Венергольд.

В итоге 29-летний мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы. Его попытка заработать обернулась крахом.

Кстати, «Боруссия» тот матч проиграла и из Лиги чемпионов 2017/18 вылетела. Но сейчас у дортмундского клуба всё хорошо. В нынешнем сезоне «шмели» больно жалят соперников: они лидируют в бундеслиге и практически гарантировали себе выход в плей-офф очередного розыгрыша Лиги чемпионов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:3)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY