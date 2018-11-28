Как немецкое правосудие наказало спекулянта с бомбой

Сергей Венергольд рассчитывал заработать на взрыве автобуса дортмундской «Боруссии» сотни тысяч евро, а получил 14 лет тюрьмы.

Фото Reuters

Эта громкая во всех смыслах история началась 11 апреля 2017 года. Футболисты дортмундской «Боруссии» направлялись на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с «Монако». Однако их планы едва не скорректировал взрыв по дороге…

Осколками были ранены испанский легионер немецкого клуба Марк Бартра и местный полицейский. Матч перенесли на сутки.

На месте преступления была найдена записка, в которой ответственность за происшедшее брали на себя террористы так называемого «Исламского государства». Но на этот раз ИГ оказалось ни при чем.

Взрыв устроил Сергей Венергольд. Биография этого человека довольно любопытна. В 13-летнем возрасте он вместе с родителями эмигрировал из России в Германию. С тех пор успел послужить в бундесвере, выучиться на электрика и, как сообщает DeutcheWelle, стать вполне успешным специалистом.

Венергольд зарабатывал на ТЭЦ в Тюбингене более 3,5 тысяч евро, но в какой-то момент этого ему стало недостаточно. Молодой человек задумал необычную аферу. Электрик решил взорвать автобус дортмундской «Боруссии», чтобы заработать на падении акций клуба.

Бомбист-аферист взял кредит на 78 тысяч евро и купил деривативы – своего рода биржевые пари на то, что цена акций «Боруссии» упадёт.

В ночь на 11 апреля Венергольд заложил самодельные взрывные устройства по маршруту следования автобуса. В нужный момент он привел бомбы в действие.

Если бы схема Венергольда сработала, он разбогател бы, по разным оценкам, на сумму от 500 тысяч до 4 миллионов евро. Однако для этого многие футболисты «Боруссии» должны были погибнуть или получить тяжелые ранения.

К счастью, диверсант оказался дилетантом. Взрывы не привели к трагическим последствиям и, как следствие, обвалу курса акций. В результате Венергольд заработал менее 6 тысяч евро.

Вычислить преступника также оказалось несложно. По одним сведениям, наводку следствию дал австрийский болельщик «Боруссии», сообщивший о подозрительной сделке, по другим – банк, через который Венергольд покупал деривативы, проинформировал надзорные органы о внезапном всплеске спроса на ценные бумаги, обычно торгующиеся не слишком активно. Вскоре после задержания электрик-подрывник сознался в содеянном.

Судья (не футбольный) охарактеризовал Венергольда, как человека страдающего нарциссизмом. Прокурор требовал приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Адвокат настаивал на тюремном сроке менее 10 лет, упирая на то, что его клиент не собирался никого убивать и калечить. «Я глубоко сожалею о том, что совершил», – каялся Венергольд.

В итоге 29-летний мужчина приговорен к 14 годам лишения свободы. Его попытка заработать обернулась крахом.

Кстати, «Боруссия» тот матч проиграла и из Лиги чемпионов 2017/18 вылетела. Но сейчас у дортмундского клуба всё хорошо. В нынешнем сезоне «шмели» больно жалят соперников: они лидируют в бундеслиге и практически гарантировали себе выход в плей-офф очередного розыгрыша Лиги чемпионов.