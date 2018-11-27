Российский пропагандист Брилев признал обвинение в британском гражданстве

Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о наличии у него британского паспорта.

В Фейсбуке Брилев рассказал, что никогда не скрывал наличие у него британского паспорта: «Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям».

По словам ведущего «России 1», он никогда это не скрывал и проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу. Брилев подчеркнул, что не нарушает никаких законов, поскольку не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам.

– Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам, — написал ведущий.

Не согласился Брилев и с мнением Алексея Навального о том, что он пытался замять тему Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская полиция подозревает в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «А ведь именно я спросил о них Путина, когда модерировал пленарное заседание Восточного экономического форума», — напомнил он.

Материал о Брилеве фонд Навального опубликовал 22 ноября. В нем сообщалось, что Брилев является гражданином Великобритании, а его супруга Ирина владеет квартирой в Лондоне, купленной за £ 700 тысяч и является резидентом Соединенного Королевства.