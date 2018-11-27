Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Российский пропагандист Брилев признал обвинение в британском гражданстве
Конфликт витеблян с бойцами ОМОН закончился приговором суда
Кудрин заявил, что российская экономика попала в «застойную яму»
Шорец на церемонии утверждения нового мэра Минска. Фотофакт
Зарплаты в супермаркетах Литвы: от 700 евро и выше
Бывшее руководство СПТУ в Могилеве отправится в колонию усиленного режима за избиение подростков
Бизнесмен: Пенсионный возраст повышается, около миллиона уехало за границу, а целые семьи ютятся в каморках
В Минск из Киева вернули почти 50 россиян, которые летели «Белавиа». Их не пропустили украинцы
Дмитриев: «БРСМ и «Белая Русь» не могут изменить практику «принудительного» привлечения членов»
В каком районе Беларуси самые низкие зарплаты
В телеге сегодня. Великая Победа над буксирами
Лукашенко: «Что греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая»
Цифра дня. Сколько в стране убыточных предприятий
Гениальное послематчевое интервью Диего Марадоны. Видео
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В телеге сегодня. «Многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно»
Карягин: из-за хамства губернатора Шапиро Минская область потеряла 500 инвесторов
Россия захватила три украинских корабля в Черном море. Главное
Врач-уролог о пациентах: «Ничего не беспокоит, а опухоль с кулак»
Лукашенко обвинил правительство Румаса в беспринципности

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пять фактов о мэре Минска Андрее Шорце. Теперь уже бывшем
«Царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров»
«Идиотам в нашей студии не место». В «прямом эфире» российского ТВ запахло кровью
Урач патлумачыў, чаму не робіць прышчэпкі ад грыпу сваім дзецям
Страна для жизни, в которой что-то пошло не так
Как Лукашенко решает проблемы в строительстве с помощью «пленумов ЦК»
Почобут: «Лукашенко ведет борьбу с тенью»
Как митрополит Павел не дает нам скучать: 10 ярких цитат
Давыдов: «Власть уверила себя, что способна объявить успехом и победой любой позор и подлость»
Медицина с комфортом в белорусских клиниках. Правда, не для местных такое счастье
О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как выглядит первый в мире отель под землей с номерами 500 долларов за ночь
«Сразу прям «хочется» рожать. Как выглядит приемная роддома в Молодечно
Малоизвестные фото Голодомора в Украине 1932-1933 годов
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
27.11.2018
Российский пропагандист Брилев признал обвинение в британском гражданстве

Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о наличии у него британского паспорта.

В Фейсбуке Брилев рассказал, что никогда не скрывал наличие у него британского паспорта: «Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства — факт, который прекрасно известен моим работодателям».

По словам ведущего «России 1», он никогда это не скрывал и проинформировал о наличии второго гражданства Федеральную миграционную службу. Брилев подчеркнул, что не нарушает никаких законов, поскольку не является госслужащим и не имеет доступа к гостайнам.

– Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам, — написал ведущий.

Не согласился Брилев и с мнением Алексея Навального о том, что он пытался замять тему Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская полиция подозревает в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «А ведь именно я спросил о них Путина, когда модерировал пленарное заседание Восточного экономического форума», — напомнил он.

Материал о Брилеве фонд Навального опубликовал 22 ноября. В нем сообщалось, что Брилев является гражданином Великобритании, а его супруга Ирина владеет квартирой в Лондоне, купленной за £ 700 тысяч и является резидентом Соединенного Королевства.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:4)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY