«Сразу два «еще никогда». В стране осмысливают встречу Лукашенко с 20-летней спортсменкой

Во вторник в Минске общались руководители правительств пяти стран, но их переговоры затмило другое яркое событие дня.

Пообщавшись с представителями государств ЕАЭС, Александр Лукашенко отправился на свое рабочее место, чтобы провести встречу с… 20-летней теннисисткой Ариной Соболенко.

Перед этим она провела мастер-класс для детей и пришла к президенту в спортивной одежде.

Скриншот видео телеканала СТВ

Пресс-служба главы государства подчеркнула, что «встреча состоялась по просьбе спортсменки». Если это действительно так, осталось загадкой, что девушка хотела от Лукашенко. В официальных сообщениях приводят только слова главы государства:

– Молодец! Прошлый сезон – я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо.

По версии Женской теннисной ассоциации Арина Соболенко признана новичком года и на данный момент считается 13-й ракеткой мира. Но болельщики бьются в догадках, зачем ей могла понадобиться встреча с Александром Лукашенко.

«Соболенко повторила немыслимый маневр Азаренко»

В связи с странным событием Трибуна обратила внимание:

«Пару лет назад Виктория Азаренко, тогда еще не познавшая семейных дрязг и возглавляющая чемпионскую гонку WTA, рассказала историю, которая звучит нереально для обычного белоруса. Теннисистка призналась, что в октябре 2015-го сама попросила Александра Лукашенко о встрече.

«Захотелось встретиться, я набрала телефонный номер. Буквально через несколько часов последовал ответный звонок: «Виктория, вас ждут». Мы встретились в тот же день», – описала Азаренко процедуру попадания на высочайшую аудиенцию.

Та встреча длилась шесть часов, в итоге мама спортсменки разволновалась: не похитил ли кто ее дочь? Все оказалось в порядке. По словам Азаренко, беседа, протекавшая без телекамер и секретарей, стала одной из самых запоминающихся в ее жизни.

Во вторник немыслимый маневр Виктории повторила ее преемница – лучшая теннисистка Беларуси прямо сейчас Арина Соболенко».

«Вот вам тренер по всему на свете, а мы ищем за границей»

Также приводим высказывания пользователей с нескольких форумов.

Из комментариев на Прессболе:

«Сразу два «еще никогда». Еще никогда официальная встреча с президентом не была организована по инициативе спортсменки. Еще никогда на встрече с президентом в его рабочем кабинете не сидели в спортивных штанах».

Из комментариев на Нашай Ніве:

«Получила ЦУ - 1) бить в корт, 2) не бить мимо корта. Теперь Большой Шлем обеспечен».

«Блин, опять всей страной на коттедж в Дроздах скидываться...»

«Гонорары призовые выросли большие, обсуждала льготно-бонусный режимчик, личные финансовые нюансы важней «страны для жизни».

Из комментариев на talks.by:

«Ну, вот вам тренер по всему на свете, а мы ищем за границей».

«Знамо чего хотят спортсменки – участок в Дроздах. На худой конец в Лапоровичах».