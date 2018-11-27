Кудрин заявил, что российская экономика попала в «застойную яму»

По словам главы Счетной палаты, столь продолжительного периода низкого роста не было со времен Второй мировой, за исключением 1990-1998 годов.

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что, судя по темпам роста, российская экономика попала в «серьезную застойную яму» впервые с послевоенных лет, передает interfax.ru.

– Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста (экономики) – 1%, нет. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму, серьезную, – сказал Кудрин на пленарном заседании Международного форума финансового университета «Как попасть в пятёрку» во вторник.

– И сегодня общий потенциал роста, даже вот в эти успешные годы, которые дают некоторый небольшой темп роста нашей экономики, это (всего) 1,6-1,8%. А в этом году, наверное, будет примерно 1,6% – ниже официального прогноза, – добавил он.

Кудрин напомнил, что правительство недавно снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8, но «будет еще ниже».

– При том, что цена за нефть увеличилась в два раза, то есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста, – сказал глава Счетной палаты.

В таких условиях, отметил он, «понятно, что нужны другие драйверы нашей экономики». По его словам, в предыдущий президентский цикл, в 2012 году, шла большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. «Этого не произошло», – констатировал Кудрин.

Позже в твиттере он уточнил, что все-таки пропустил еще один период застоя в экономике, предшествующий текущему.

– После МВ2 (Второй мировой войны у России не было такого длинноного периода с таким низким темпом роста – за исключением 1990-1998 годов, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал, –написал Кудрин.