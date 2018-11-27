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Комментарии
27.11.2018
Бабченко: Нет никакого «российско-украинского конфликта»

Публицист Аркадий Бабченко выступил с неожиданной просьбой к коллегам.

Фото AFP

– Да, кстати. Давно хотел сказать. Вот и опять случай подвернулся. Дорогие коллеги из русскоязычных изданий. Я имею в виду журналистов, конечно, а не пропагандистов. ВВС, Свобода, Голос Америки и остальные единичные оставшиеся. Перестаньте, блин, использовать в своих статьях ублюдочное слово «конфликт», – написал Аркадий Бабченко в Фейсбуке.

– По-английски, возможно, слово «conflict» и можно прилепить к любому контексту. Но по-русски слово «конфликт» обозначает только ту ситуацию, когда взаимные претензии предъявляют ДВЕ стороны. Понимаете? Две.

Нельзя сказать «Конфликт Гитлера с евреями». Можно сказать только Холокост.

Нельзя сказать «Конфликт НКВД и Мейерхольда». Можно сказать только репрессии.

Нельзя сказать «Конфликт Троцкого и крестьян». Можно сказать только Голодомор.

Нельзя сказать «Конфликт Сталина и польских офицеров». Можно сказать только Катынь.

У Чикатило не было конфликта с Еленой Закотновой. Было убийство маньяком девятилетней девочки.

У Лом-Али Гайтукаева не было конфликта с Анной Поликтовской. Было заказное убийство.

Не было немецко-польского конфликта. Была оккупация Польши Германией.

Не было российско-грузинского конфликта. Была оккупация Грузии Россией.

И нет никакого российско-украинского конфликта! У Украины в новейшей истории никогда не было никаких территориальных претензий к России! Никогда!

Есть только оккупация Украины Россией.

Только. Оккупация. Нападение. Самое подлое, самое ублюдочное из всех нападений этой Недоимперии.

Пожалуйста. Идите к черту со своим «Конфликтом в Керченском проливе»

Семейной ссорой еще назовите.

Милая домашняя склока.

Бабченко: «Приезжайте в аэропорт и посмотрите на выражение лиц выходящих с рейса из Минска»

 
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