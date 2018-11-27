Шорец на церемонии утверждения нового мэра Минска. Фотофакт

Андрей Шорец 26 ноября пришел на сессию Мингорсовета, на которой в должности руководителя столицы утвердили Анатолия Сивака, бывшего министра транспорта и коммуникаций.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова поблагодарила Андрея Шорца за работу и пожелала ему успехов и удачи в новой должности.

Председатель Мингорсовета Василий Панасюк вручил ему почетную грамоту. Шорец проработал руководителем города около 4 лет.

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Пять фактов о мэре Минска Андрее Шорце. Теперь уже бывшем