Зарплаты в супермаркетах Литвы: от 700 евро и выше

Опубликованы данные по зарплатам в крупных сетях.

Больше всего выросла средняя зарплата у сотрудников сети Norfa – 853 евро в месяц «на бумаге». В начале прошлого года она была 572 евро – то есть за неполных два года выросла на 50%.

Norfa повышает зарплаты не первый год. Делается это для того, чтобы работники не уходили в другие компании. Доходы сотрудников зависят от того, насколько эффективно они работают – это подсчитывается по специальной формуле, рассказал председатель правления Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис порталу delfi.lt.

Зарплата в других сетях: Maxima – 678,45 евро, Rimi – 733,66 евро, Iki – 747,77 евро, а LIDL – 1194,93 евро. Показываем в инфографике, сравнивая с зарплатами на 1 января 2017 года:

Зарплата в Литве за год выросла минимум на 100 евро