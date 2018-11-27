Коммерсантъ: Если бы не ЕАЭС, Беларусь затягивалась бы в западную орбиту куда более активно

Российское издание – о роли союза, вызывающего головную боль у Минска.

Газета «Коммерсантъ» опубликовала статью эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрия Суслова, посвященную минской встрече главам правительств государств — членов Евразийского экономического союза.

В публикации интересна оценка роли ЕАЭС в удержании стран-участниц в орбите РФ:

— Если бы ЕАЭС не было, Беларусь и Армения затягивались бы в западную орбиту куда более активно, чем сейчас, и в случае успеха их отношения с Россией были бы в лучшем случае как у Молдавии, а в худшем — как у Украины. ЕАЭС — гарант отсутствия у России конфликтов хотя бы с этими странами.

Автор статьи предостерегает, что в ближайшие годы союз столкнется с обострением внешних вызовов, «чреватых ступором интеграции или даже ее развалом»:

— Новая холодная война США с Россией уже создает внутри ЕАЭС вредную для интеграции напряженность. Страны союза опасаются дальнейшей эскалации конфронтации и потери внешнеполитической независимости, особенно если по мере новой гонки вооружений степень напряженности усилится настолько, что остаться в стороне уже не получится.

По мнению Дмитрия Суслова, союзникам России стоит опасаться и того, что по ним будут рикошетить неизбежные новые антироссийские санкции, а российские контрсанкции, если будут и далее приниматься в одностороннем порядке, будут нарушать единое правовое пространство союза.

ЕАЭС: хроника одного союза с тяжелой судьбой