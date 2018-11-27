Бывшее руководство СПТУ в Могилеве отправится в колонию усиленного режима за избиение подростков

Суд вынес приговор обвиняемым в избиении учащихся Могилевского специального профессионально-технического училища № 2 закрытого типа — экс-директору училища Малышкину и его двум заместителям — Боровикову и Долгому.

Обвиняемый Боровиков

Всех признали виновными в превышении служебных полномочий, сопряженном с насилием и оскорблением потерпевшего, Малышкина — также в совершении ДТП.

Долгому назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, Боровикову — 4 лет в колонии усиленного режима, Малышкину — 5,5 лет в колонии усиленного режима и штрафа в размере 200 базовых величин. Всем запретили занимать руководящие должности на 5 лет.

За что судили руководство СПТУ?

Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По данным предварительного следствия, обвиняемые избивали подростков руками и ногами по различным частям тела, в том числе по голове и лицу, — у подростков образовывались кровоподтеки на теле. Сопровождали это словесными оскорблениями, в том числе с использованием нецензурных выражений.

Руководители на первом заседании вину признали частично. Малышкин — в части нарушения ПДД, Боровиков — «частично в каждом из эпизодов», Долгий не согласен с тем, что действовал в группе и что умышленно наносил удары «остальным потерпевшим».

Слушание дела началось 13 июля. Потерпевшими признали восемь учащихся спецучилища, которые пожаловались на побои. Они заявляли в суде о том, что побег был протестом против действий руководства спецучилища.

— Мы знали, что нас поймают. Просто хотели насолить директору за то, что все запрещал: звонки, посылки, свидания с родителями, — сказал учащийся Ш., который после побега и избиения попал в больницу с травмой позвоночника.

Как позже показала экспертиза, это была компрессионная травма позвоночника, и получил ее парень при прыжке с забора, а не от ударов.

Те из родителей подростков, которые были на заседаниях, сначала говорили в суде, что считают необходимым наказать директора СПТУ и главного фигуранта дела Малышкина.

— Я не понимаю, почему судят Долгого, — сын о нем не говорил. Я считаю, что Боровикову достаточно того, что он уже отбыл [в СИЗО]. А Малышкин как директор должен ответить, — сказала мать потерпевшего Ш. Ее поддержали другие родители.

По словам защитника Боровикова, на предыдущих заседаниях учащиеся говорили о том, что не настаивают на наказании фигурантов дела, мол, нужно их простить и отпустить. Сам обвиняемый также говорил об этом в последнем слове:

— Я сам спас от судов столько подростков, а меня посадили, оговорили. А теперь [учащиеся] каются, извиняются, мол, мы не думали, что так получится, — сказал в последнем слове Боровиков 14 ноября. — Это дети, они решили пошутить, поиграться, для них это шутка. Которая закончилась горем для семьи, для всех близких, для меня лично.

Во время последнего слова Боровиков вспомнил также случай, как «заместителя директора по воспитательной работе избил одурманенный клеем воспитанник». По словам Боровикова, сотрудник СПТУ после этого провел в больнице полтора месяца со сломанной челюстью, и наказания подростку не было.

— Все развели руками: «Это же дети». Гособвинитель также говорит: «Это же дети». Эти дети убивают, насилуют. И один из этих же детей, который здесь был, сейчас находится в тюрьме за два самовольных ухода и три угнанные машины. И каждый из них мог бы это сделать. Я уверен в этом.

По словам Боровикова, он не раз просил ужесточить условия содержания подростков в СПТУ, чтобы исключить вероятность побега, но его никто не слушал.

Боровиков полностью отрицает вину. Говорит, что его обвиняют в тяжком преступлении, которого он «не совершал и никому не позволял совершать». Он считает происходящее «циничным наговором».

Экс-директор спецучилища Малышкин выступил с последним словом 26 ноября. Он также говорил, что никого не бил, что делали это другие. Долгий также не признал свою вину.

Прокурор запросил для Малышкина, Боровикова и Долгого наказание в виде пяти с половиной, четырех и трех лет лишения свободы соответственно без конфискации. А также штраф Малышкину в размере 400 базовых величин.

Что случилось в училище?

Шестеро подростков убежали из СПТУ 26 ноября 2017 года. Их нашли в тот же день и вернули в учреждение, а после, по их словам, избили.

Мама одного из беглецов пересказала слова сына: в день побега один из учащихся отвлек охранника, а шестеро побежали. Они двигались в сторону микрорайона Казимировка, когда их поймали. После побега парней привезли обратно в учреждение, по одному заводили в родительскую комнату — и избивали трое сотрудников училища. Потом, говорит, беглецов оставили стоять в этой родительской комнате на всю ночь при включенном свете.

Пятеро получили различные травмы, а 16-летний Андрей попал в больницу с травмой позвоночника. У него диагностировали закрытый перелом первого позвонка поясничного отдела. В больнице подросток провел 2 недели, а после выписки его вернули в СПТУ. Там, уверяло руководство, созданы все условия для выздоровления парня, которого ждали еще несколько месяцев лечения и реабилитации.

16-летний Андрей (на фото он с матерью) оказался в больнице с переломом позвоночника. По словам подростка, травму он получил, когда его и еще пять беглецов избивали на территории училища после поимки. Андрей провел в больнице две с половиной недели

Скриншот видео камеры наблюдения, предоставлен СК

Учащиеся регулярно совершали побеги из СПТУ № 2 с 2014 года. Сначала — пять парней, потом — тридцать четыре. Через три недели после этого учреждение самовольно покинули двое парней. За 2015 год таких случаев было три — подростки сбегали по двое-трое. Причем мать одного из них высказывала опасение за жизнь ребенка, которому предстояло вернуться в училище после побега.