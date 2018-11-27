Бизнесмен: Пенсионный возраст повышается, около миллиона уехало за границу, а целые семьи ютятся в каморках

Сможет ли Беларусь удвоить ВВП к 2025 году?

Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу к 2025 году довести ВВП Беларуси до 100 млрд долларов. Совмин рассчитывает, что в этом ему поможет малый и средний бизнес. Сами предприниматели пока особого оптимизма на этот счет не испытывают.

Белорусскому правительству, похоже, наконец, удастся в этом году довести среднюю зарплату по стране до 1000 рублей. В октябре она не дотянула до заветной тысячи всего 30 копеек.

Теперь очередь за другой задачей – доведение ВВП Беларуси до 100 млрд долларов к 2025 году. Эта цель выглядит даже более амбициозной, чем «каждому по тысяче», учитывая, что по итогам 10 месяцев текущего года ВВП Беларуси составил всего около 50 млрд долларов. Речь идет фактически об удвоении ВВП. При этом темпы роста белорусской экономики пока очень скромные — в текущем году рост ВВП вряд ли превысит 3,7%, в предыдущем составил 2,4%, а в 2015-2016-м и вовсе демонстрировал падение.

Внешние факторы также особого оптимизма не вызывают – торговые и санкционные войны только усиливаются, падают цены на нефть, до конца не понятно, чем для Беларуси закончится эпопея с компенсацией за нефтяной маневр в России.

В этой ситуации правительство решило активно заняться развитием бизнеса. В октябре Совмин утвердил стратегию развития малого и среднего предпринимательства, в результате реализации которой планируется довести долю бизнеса в общем объеме валовой добавленной стоимости с нынешних 25 до 50% . Впрочем, похожие планы озвучивались и раньше.

— Государство не в первый раз поднимает вопрос о необходимости активизации предпринимательской деятельности. Происходило это, как правило, в периоды замедления экономики. Но как только ВВП вновь начинал расти, вопрос поддержки предпринимательства вновь отходил на второй план,— заявил на круглом столе, посвященном выполнению стратегии, организованном Минским союзом предпринимателей и работодателей экономист Александр Лученок.

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