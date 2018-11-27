В Минск из Киева вернули почти 50 россиян, которые летели «Белавиа». Их не пропустили украинцы

Почти пятьдесят граждан России, летевших в Киев через Минск, вернули в белорусскую столицу из-за того, что их не пропустили украинские пограничники. Информацию TUT.BY подтвердил Госпогранкомитет Беларуси.

По информации российских «Известий», в понедельник вечером пограничники Украины не пустили в страну около 30 россиян, прибывших в Киев (аэропорт Жуляны) рейсами «Белавиа». Авиакомпания должна была отправить россиян назад в Минск первым же рейсом.

В Государственном пограничном комитете Беларуси в разговоре с TUT.BY подтверждают информацию о возврате некоторых россиян.

— Начиная со вчерашнего дня почти пятьдесят человек вернули в Минск. Это коснулось четырех рейсов «Белавиа»: трех вчера и еще одного сегодня. Самая многочисленная группа возвращенных была сегодня. Если вчера вернулись 12 человек, то сегодня — 35, — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Представитель Госпогранкомитета отмечает, что ко всем этим россиянам у белорусских пограничников на вылете не возникло вопросов.

— Мы их оформили установленным порядком, они убыли рейсами в Украину, затем вернулись обратно из-за непропуска сопредельной страной. Причина непропуска не называется. Информации от государственной пограничной службы Украины по изменению порядка пересечения границы иностранными гражданами, в том числе Российской Федерации, не поступало, — сообщил Антон Бычковский.

Отметим, что используют минский аэропорт как транзитный для полетов в Украину в том числе пассажиры украинской авиакомпании «МАУ». По информации Госпогранкомитета Беларуси, с этими рейсами граждан Российской Федерации в Минск не возвращали.

Россия и Украина прекратили прямое авиасообщение между странами 25 октября 2015 года. С тех пор граждане обеих стран вынуждены добираться транзитом, через другие государства, часто через Минск.