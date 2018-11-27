Дмитриев: «БРСМ и «Белая Русь» не могут изменить практику «принудительного» привлечения членов»

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке делает 5 выводов по итогу передачи «Наша жизнь» на Телеканале ОНТ про политические партии и общественные организации.

«1. БРСМ и «Белая Русь» не могут изменить практику «принудительного» привлечения членов в свои ряды. Судя по всему, именно численность является главным аргументом при разделе бюджетного пирога. Как она добывается, не так важно;

2. Новый лидер БРСМ действует в рамках «корпоративной культуры», когда называет случай в минской гимназии «провокацией». Не думаю, что его особенно инструктировали. Просто это такой подход, если кто-то критикует, значит провокация;

3. «Белая Русь» хотела бы избавиться от имиджа организации чиновников, но с людьми готова говорить только на своих площадках, где они сами хозяева;

4. В целом, все провластные организации «Белая Русь», «ФПБ» и БРСМ хотели бы бОльшей автономности и веса в рамках системы. Подают это, как помощь президенту в его нелегких буднях. Как сказал во время эфира участник от «Белой Руси»: «Это не правильно, что президент несет за все ответственность». Интересно, есть ли такой на помощь сверху?

5. Для власти важно поддерживать имидж общественных организаций/политических партий, как малопопулярных, неэффективных. Кроме тех, кого сама власть поддерживает. То есть именно поддержка властью должна видиться обществу, как залог любой возможности».

В передаче приняли участие Татьяна Короткевич и Рыгор Костусёв.