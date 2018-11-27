Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Минск из Киева вернули почти 50 россиян, которые летели «Белавиа». Их не пропустили украинцы
Дмитриев: «БРСМ и «Белая Русь» не могут изменить практику «принудительного» привлечения членов»
В каком районе Беларуси самые низкие зарплаты
В телеге сегодня. Великая Победа над буксирами
Лукашенко: «Что греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая»
Цифра дня. Сколько в стране убыточных предприятий
Гениальное послематчевое интервью Диего Марадоны. Видео
В Украине ввели военное положение. Верховная рада согласилась
Как пострадают белорусы от вооруженного противостояния Москвы и Киева
Прекращено уголовное преследование еще двух фигурантов «дела БЕЛТА»
Около российского посольства в Минске прошла акция с корабликами. Фотофакт
Румас рассказал, какая планируется средняя зарплата в 2019 году
«Надо еб…шить их. Медведев уже в панике орет». Опубликованы переговоры россиян в Керченском проливе
Виктор Лукашенко слетал в Абу-Даби на этап «Формулы-1»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
В телеге сегодня. «Многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно»
Карягин: из-за хамства губернатора Шапиро Минская область потеряла 500 инвесторов
Россия захватила три украинских корабля в Черном море. Главное
Врач-уролог о пациентах: «Ничего не беспокоит, а опухоль с кулак»
Лукашенко обвинил правительство Румаса в беспринципности

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Страна для жизни, в которой что-то пошло не так
Как Лукашенко решает проблемы в строительстве с помощью «пленумов ЦК»
Почобут: «Лукашенко ведет борьбу с тенью»
Как митрополит Павел не дает нам скучать: 10 ярких цитат
Давыдов: «Власть уверила себя, что способна объявить успехом и победой любой позор и подлость»
Медицина с комфортом в белорусских клиниках. Правда, не для местных такое счастье
Как трудовая миграция оставляет Беларусь без работников
О чем «тунеядцы» должны спросить у власти, прежде чем идти оплачивать ЖКУ
Дмитриев: «Заговор против милиции и правда существует»
Невзоров: «Наш холостячок скользил между этими семейными парами с особым удовольствием»
В декабре у белорусов будут две рабочих субботы и два выходных понедельника
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Малоизвестные фото Голодомора в Украине 1932-1933 годов
Что творилось в мире в Черную пятницу
Вокладка дня. Як Быкаў стаў Быкавым
Сравниваем «вертушки» президента Беларуси и новую «стрекозу» президента США
Как носить белое и черное бикини: мастер-класс от «девушки без комплексов»
Солигорские монтажники и горняки напомнили властям о морали
Лопес показала «голое» платье, которое легко может сорвать ветер
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
27.11.2018
Салiдарнасць
Дмитриев: «БРСМ и «Белая Русь» не могут изменить практику «принудительного» привлечения членов»

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбуке делает 5 выводов по итогу передачи «Наша жизнь» на Телеканале ОНТ про политические партии и общественные организации.

«1. БРСМ и «Белая Русь» не могут изменить практику «принудительного» привлечения членов в свои ряды. Судя по всему, именно численность является главным аргументом при разделе бюджетного пирога. Как она добывается, не так важно;

2. Новый лидер БРСМ действует в рамках «корпоративной культуры», когда называет случай в минской гимназии «провокацией». Не думаю, что его особенно инструктировали. Просто это такой подход, если кто-то критикует, значит провокация;

3. «Белая Русь» хотела бы избавиться от имиджа организации чиновников, но с людьми готова говорить только на своих площадках, где они сами хозяева;

4. В целом, все провластные организации «Белая Русь», «ФПБ» и БРСМ хотели бы бОльшей автономности и веса в рамках системы. Подают это, как помощь президенту в его нелегких буднях. Как сказал во время эфира участник от «Белой Руси»: «Это не правильно, что президент несет за все ответственность». Интересно, есть ли такой на помощь сверху?

5. Для власти важно поддерживать имидж общественных организаций/политических партий, как малопопулярных, неэффективных. Кроме тех, кого сама власть поддерживает. То есть именно поддержка властью должна видиться обществу, как залог любой возможности».

В передаче приняли участие Татьяна Короткевич и Рыгор Костусёв.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.3 (оценок:3)



Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY