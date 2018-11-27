В каком районе Беларуси самые низкие зарплаты

Несмотря на оптимистические прогнозы премьера Сергея Румаса довести в 2019 году среднюю зарплату по стране в 1 025 рубля, на сегодняшний день есть район, в котором не получают и 600 рублей.

Это Мстиславский район. Там средняя зарплата в октябре хоть и выросла, но составила 594,4 рубля. Среднюю зарплату в пределах 600−700 рублей платят в 21 районе.

Кстати, по данным Белстата, лидером по падению зарплат оказался Барановичский район (минус 85 рублей). Всего зарплаты упали в 26 районах из 118.