Telegram-канал СерпомПо — о стабильности российских водных границ.

«Весь воскресный день великая наша держава с отросшим в подбрюшье Крымом напряженно, с волнением следила за угрозой миру и стабильности наших водных границ.

Украинские буксиры хотели проплыть мимо гордых берегов, но их протаранили, обстреляли, задержали, чтобы ты – народ российский, с обчищенными Путиным пенсионной реформой карманами, мог и дальше спокойно работать до 60/65.

Твои границы на замке, великий народ. Волнение на море стихло.

Все по-прежнему.

Око ФСБ прищуренно смотрит вокруг. Наше начальство продолжает набивать карманы. Наши спутники снова выходят из строя. «Боже хранит королеву» нашего британца Брилева. Цепляйте «георгиевские ленты». «Все идет по плану».

В телеге вчера. «Многовекторные ноги у Батьки разъезжаются окончательно»