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Политика
27.11.2018
Салiдарнасць
Лукашенко: «Что греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая»

Глава Беларуси возмутился непредсказуемости Евразийского экономического союза.

Об этом он заявил 27 ноября на встрече с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза.

— Что тут греха таить: не все мы сделали, что планировали, поэтому и судьба у вас тяжелая, цитирует слова Лукашенко его пресс-служба. — Основные проблемы известны, поэтому я хотел бы призвать вас и попросить еще раз внимательно обсудить их и принять выверенные решения, необходимые для становления полноценного экономического союза.

Глава государства также потребовал придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке. Он отметил, что были случаи, когда одни барьеры устранялись, а на их месте тут же возводились другие.

— Закономерный вопрос: к чему мы в таком случае стремимся — к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма? Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам, — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, ключевым элементом является также создание общих энергетических рынков. При этом белорусская сторона не понимает, почему в интересах справедливой конкуренции все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки, но не все согласны с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа.

Не доволен был президент и предложением в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин.

— Предложение абсолютно невыгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем, — сказал Лукашенко.

 
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