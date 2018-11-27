Разговорчики в сети: «Ну, теперь диванные войска понесут существенный урон»

Байнет продолжает обсуждать грядущие изменения в идентификации комментаторов.
Правительство утвердило порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах. Предлагаем короткий обзор мнений пользователей о грядущей перспективе регистрироваться на сайтах ради комментирования с помощью номера мобильного телефона.
Иллюстрация Еpramova
На дискуссионной площадке talks.by эта вечерняя новость к утру собрала около восьмисот комментариев. Некоторые из участников обсуждения видят в этом попытку властей лишить своих критиков возможности свободно высказываться:
«Оскорблять никого не положено по закону. А вот правду писать никто не имеет права запрещать народу».
«Перед выборами стараются! Всю правду-матку читать не хотят».
Кое-кто уже готовится, как в былые времена, к дискуссиям на кухнях: «Да уж! Будем высказывать свое недовольство на лавочках, в гаражах, под одеялом».
Некоторых пользователей настораживает порядок хранения личных данных зарегистрированных комментаторов: «Так от кого владелец защищает мои данные? Они больше никому и не нужны, кроме тех, кому он их обязан предоставить».
Есть и те, кто рассчитывает и на позитивные изменения:
«Ну, теперь диванные войска понесут существенный урон, может, засветятся на акциях оппозиции?»
«Будем надеяться, что это к лучшему, вырастет культура речи. Троллей не станет».
«Ну, заткнете вы народу рот в интернете, так он вам все потом громко в ухо прокричит»