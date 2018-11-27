Разговорчики в сети: «Ну, теперь диванные войска понесут существенный урон»

Байнет продолжает обсуждать грядущие изменения в идентификации комментаторов.

Правительство утвердило порядок предварительной идентификации комментаторов на сайтах. Предлагаем короткий обзор мнений пользователей о грядущей перспективе регистрироваться на сайтах ради комментирования с помощью номера мобильного телефона.

Иллюстрация Еpramova

На дискуссионной площадке talks.by эта вечерняя новость к утру собрала около восьмисот комментариев. Некоторые из участников обсуждения видят в этом попытку властей лишить своих критиков возможности свободно высказываться:

«Оскорблять никого не положено по закону. А вот правду писать никто не имеет права запрещать народу».

«Перед выборами стараются! Всю правду-матку читать не хотят».

Кое-кто уже готовится, как в былые времена, к дискуссиям на кухнях: «Да уж! Будем высказывать свое недовольство на лавочках, в гаражах, под одеялом».

Некоторых пользователей настораживает порядок хранения личных данных зарегистрированных комментаторов: «Так от кого владелец защищает мои данные? Они больше никому и не нужны, кроме тех, кому он их обязан предоставить».

Есть и те, кто рассчитывает и на позитивные изменения:

«Ну, теперь диванные войска понесут существенный урон, может, засветятся на акциях оппозиции?»

«Будем надеяться, что это к лучшему, вырастет культура речи. Троллей не станет».

«Ну, заткнете вы народу рот в интернете, так он вам все потом громко в ухо прокричит»