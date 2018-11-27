Цифра дня. Сколько в стране убыточных предприятий

Количество убыточных предприятий выросло почти на 20%.

По данным Белстата, количество убыточных промышленных организаций в январе-сентябре текущего года по сравнению с январем-сентябрем 2017-го увеличилось с 340 до 407 (на 19,7%%), их удельный вес — с 21,2 до 25,4%.

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий за последние 12 месяцев выросла в 2,36 раза до 2 млрд 55,1 млн рублей.

При этом эксперты уверены, что количество убыточных предприятий значительно больше, поскольку многие из них работают с рентабельностью ниже 5%, пишет БелаПАН.

Напомним, 25 ноября глава Беларуси обрушился на правительство, считая, что оно «пытается плавно обойти и проблему неэффективных предприятий».

Почему, ругая правительство, Лукашенко следовало бы посмотреться в зеркало?