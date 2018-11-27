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27.11.2018
Гениальное послематчевое интервью Диего Марадоны. Видео

Неужели аргентинец взялся за старое?

25 ноября клуб Диего Марадоны «Дорадос» проиграл «Хуаресу» в ответном матче полуфинала чемпионата Мексики (0:1).

После игры аргентинского тренера облепили журналисты. Марадона с несчастным лицом выслушал вопрос («Диего, находясь здесь, в Мексике, вы, скорее всего, подробно изучили первую лигу мексиканского чемпионата. Полагаю, вы что-то уже знаете. Как вам уровень Премьер-лиги?»), а затем выдал самую роскошную речь на свете, сообщает Eurosport.

 
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