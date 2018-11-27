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Фотожабы: «Скоро колхозу 25 лет…»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Как Лукашенко решает проблемы в строительстве с помощью «пленумов ЦК»
Румас рассказал, какая планируется средняя зарплата в 2019 году
«Никто не станет торговать себе в убыток». Как прошла «черная пятница» в районном центре
С России сползла маска гибридной войны
Вайсковы экспэрт: Абвастрэньне паміж Расеяй і Ўкраінай не на карысьць Беларусі
Разговорчики в сети: «В Украине война идет с 2014 года. Нам просто сегодня об этом снова напомнили»
Шевцова: «Приход русских на Запад привел к формированию класса рантье»
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«8888, управлять страной не бросим!»