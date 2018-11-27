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27.11.2018
В Украине ввели военное положение. Верховная рада согласилась

Верховная рада согласилась на введение военного положения в Украине.

Ранее президент страны Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в Украине и внес соответствующий законопроект в парламент, сообщает телеканал 112 Украина.

Предложенный президентом законопроект № 9338 доработали и утвердили. «За» проголосовали 276 народных депутатов при необходимых 226.

Изначально указ президента предполагал введение военного положения сроком на 60 дней. После консультаций в Раде его сократили до 30. Во время заседания Верховной рады Порошенко заявил, что своим указом ввел военное положение с 9 утра 28 ноября.

Президент заявил, что военное положение будет введено в следующих областях: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая и Запорожская, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.

Карта: 112.ua

Документ представил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«В указе президента поручено военному командованию, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления принимать меры, необходимые для обеспечения обороны, безопасности населения и интересов государства», — сказал Турчинов.

По его словам, на период действия военного положения в Украине могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан. Турчинов подчеркнул, что речь идет именно о возможности таких ограничений, а не обязательном применении таких мер. Ранее Порошенко уточнил, что права и свободы будут ограничены только в случае наземной российской агрессии.

«В случае обострения условий, обострения военной ситуации, усиления агрессии РФ мы должны иметь такой инструмент и такую возможность во время ведения военного положения», — сказал секретарь СНБО.

Он обещал, что в декабре предложит Раде назначить выборы президента в 2019 году. По его словам, президентские выборы пройдут в установленный законом срок, а военное положение не должно повлиять на ход избирательной кампании.

При этом Порошенко пояснил, что военное положение не означает объявление войны, так как «Украина ни с кем не собирается воевать», сообщает Корреспондент.net.

 
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