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Политика
27.11.2018
Семен Печенко
Класковский: «Сегодня электорат живет хуже, чем десятилетие назад»

Политический обозреватель – о причинах критики в адрес правительства.

Александр Класковский в экспресс-комментарии поделился с корреспондентом «Салідарнасцi» своей версией, почему глава государства раскритиковал работу председателя правительства:

— Лукашенко все время думает об удержании власти, а значит и об электоральных кампаниях. Вспомним недавнюю его установку для вертикали: что даже в умах людей не должно быть никакой альтернативы. И вот поскольку глава государства уже мыслит категориями очередной избирательной кампании, то его, конечно, раздражает замедление экономики.

Эксперт подчеркнул, что экономисты прогнозировали это замедление:

— Заканчивается так называемый восстановительный рост после рецессии, когда цифры в начале года выглядели достаточно внушительно. А сейчас все становится на свои места.

По словам собеседника, экономика страны, которая не была реформирована, не способна сегодня обеспечивать рост даже на среднемировом уровне, о чем накануне и упоминал Лукашенко. Хотя нам нужно идти с опережением, чтобы приблизиться к уровню развитых стран.

— Лукашенко думает о выборах. И уже сегодня очевидным становится то, что в предвыборном пиаре нет козырей экономического плана. Выдавливают эту несчастную среднюю зарплату в 1000 рублей, но это даже меньше, чем пресловутые 500 долларов, которые к выборам 2010-го были обеспечены. И понятно, что к 2020 году никакого рывка не будет. Сегодня электорат в материальном плане живет хуже, чем десятилетие назад, — подчеркнул собеседник «Салідарнасці».

Раздраженность главы государства можно объяснить отсутствием у него идей, как оживить экономику, и все это выливается в традиционные выволочки правительству. Кроме того, причиной критики может быть ревность:

— После назначения Румаса на должность, в независимой прессе пошла волна публикаций о нем. Писали какой он умный, прогрессивный. Что возможно он хоть как-то сменит курс свинцового корабля белорусской экономики. Лукашенко несколько ревниво относится к этой популярности, помимо того, что он сам по себе не любит реформы. Белорусский руководитель дает ясно понять, кто бы ни был на этом посту — это винтики. Все это печально для будущего страны.

О чем глава государства забыл вспомнить на совещании по строительству

 
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