Как пострадают белорусы от вооруженного противостояния Москвы и Киева

Почему для нас главное — не влезть глубоко в этот конфликт.

После нападения российских кораблей на украинские в Керчинском проливе президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на 60 дней. Верховная рада поддержала это решение. Как это скажется на отношениях Беларуси с ее главными торговыми партнерами в регионе?

Так как мера является чрезвычайной, спрогнозировать все последствия очень сложно, тем более что подобных претендентов у соседей Беларуси еще не было, считает директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

— Многое будет зависеть от того, какие конкретно меры будут предприниматься, как будет выглядеть ужесточение контроля на границе. Пока сложно что-то прогнозировать. Но очевидно, что с точки зрения украинской стороны – и это неоднократно озвучивалось – Беларусь рассматривается как одна из потенциальных стран, через которую возможно проникновение российских войск либо диверсантов, — говорит эксперт.

Чрезвычайное положение в Украине вряд ли автоматически повлияет на изменения на уровне межгосударственных отношений. Но вопрос о том, может ли Беларусь быть плацдармом для российского проникновения на территорию Украины, могут ли со стороны Беларуси исходить какие-либо другие угрозы, украинская сторона будет поднимать.

Впрочем, в целом, ни Минск, ни Киев не заинтересованы в том, чтобы эскалировать отношения, подчеркивает Андрей Казакевич. Беларуси со всех сторон выгодно продолжать политику нейтралитета. Власти будут делать все возможное, чтобы избежать ухудшения отношений с южной соседкой.

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